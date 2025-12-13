Китай успешно запустил два спутника при помощи ракеты Kuaizhou-11

Tекст: Денис Тельманов

Запуск ракеты-носителя Kuaizhou-11 с двумя спутниками был проведен с космодрома Цзюцюань на севере Китая в 09:08 по пекинскому времени, передает ТАСС. Для данной ракеты это была четвертая миссия.

На орбиту были выведены экспериментальный космический аппарат Di'er-5 (B300-L02) и спутник Xiwang-5-2 («Надежда-5-2»), которые предназначаются для дальнейших испытаний и исследований.

Kuaizhou-11 разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), ее длина превышает 25 метров, а максимальная масса полезной нагрузки, доставляемой на низкую околоземную орбиту, достигает 1,5 тонны. Эта ракета использует твердотопливную четырехступенчатую конструкцию.

Китайский космический сектор продолжает активное развитие: реализуются проекты создания метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, а также осваиваются технологии для изучения Луны.

Пекин поддерживает инициативы по исследованию астероидов и Марса, а также эксплуатирует собственную космическую станцию для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков ракет-носителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) запустила шестнадцатую группу низкоорбитальных спутников для интернета SatNet.

Китайский беспилотный корабль «Шэньчжоу-22» выведен на орбиту и направлен к национальной станции с грузом запасов для экипажа.

С космодрома на острове Хайнань вывели новую партию спутников для развития низкоорбитального интернета с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-12».