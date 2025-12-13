Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.11 комментариев
Китай успешно запустил два спутника при помощи ракеты Kuaizhou-11
Китай вывел на орбиту два новых спутника Di'er-5 и Xiwang-5-2. В качестве носителя вытсупила твердотопливная ракета Kuaizhou-11 длиной свыше 25 метров, которая стартовала космодрома Цзюцюань.
Запуск ракеты-носителя Kuaizhou-11 с двумя спутниками был проведен с космодрома Цзюцюань на севере Китая в 09:08 по пекинскому времени, передает ТАСС. Для данной ракеты это была четвертая миссия.
На орбиту были выведены экспериментальный космический аппарат Di'er-5 (B300-L02) и спутник Xiwang-5-2 («Надежда-5-2»), которые предназначаются для дальнейших испытаний и исследований.
Kuaizhou-11 разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), ее длина превышает 25 метров, а максимальная масса полезной нагрузки, доставляемой на низкую околоземную орбиту, достигает 1,5 тонны. Эта ракета использует твердотопливную четырехступенчатую конструкцию.
Китайский космический сектор продолжает активное развитие: реализуются проекты создания метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, а также осваиваются технологии для изучения Луны.
Пекин поддерживает инициативы по исследованию астероидов и Марса, а также эксплуатирует собственную космическую станцию для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков ракет-носителей.
