Минувшая ночь в Москве стала самой холодной этой зимой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве, передает ТАСС. Леус отметил, что из-за холодного атмосферного фронта температура в столице резко снизилась: «В Москве, после утренних плюс 5 градусов уже к 16 часам температура опустилась ниже 0 градусов, а субботний ночной минимум, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, составил минус 5,8 градуса – это самая низкая температура воздуха, отмеченная в столице с начала осенне-зимнего сезона».

Леус сообщил, что в поселке Шаховская зарегистрировали минимальную температуру в Московском регионе – минус 6,6 градуса. В дневные часы столбик термометра ненамного поднимется выше, рост составит лишь 1-2 градуса при порывистом северо-западном ветре.

Ожидается дальнейшее понижение: в ночь на воскресенье в столице прогнозируют от минус 6 до минус 8 градусов, по области – от минус 6 до минус 11. В ночь на понедельник температура опустится до минус 9-11 градусов в Москве и минус 8-13 градусов в Подмосковье.

Тем не менее уже со вторника в город придет оттепель, которая, по словам синоптика, задержится минимум до середины недели.

