В Огайо на вечеринке подростков произошла массовая стрельба, много раненых

AP: Стрельба произошла в Огайо на вечеринке подростков, девять человек ранены

Tекст: Мария Иванова

Стрельба произошла на вечеринке по случаю дня рождения подростка в арендованном доме на северо-востоке штата Огайо в поселке Бат, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

В результате инцидента пострадали девять человек. По словам полиции, стрельба вызвала панику – некоторые гости бросились бежать, а спасатели оказали необходимую помощь пострадавшим, передает РИА «Новости».

Вечеринка была анонсирована в соцсетях, и среди ее участников большинство составляли подростки младше 18 лет. По данным полиции, среди раненых есть как несовершеннолетние, так и взрослые.

Серьезность ранений у пострадавших на данный момент не называется. Причины стрельбы выясняются.

Напомним, 25 октября в Мэкстоне в США произошла стрельба на вечеринке с участием более 150 человек, в результате которой погибли два человека и еще 11 получили ранения.

Ранее в октябре в Вашингтоне возле кампуса Howard University произошла стрельба, после которой были госпитализированы пять человек, включая одного подростка.

До этого в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк также произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения.