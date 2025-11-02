С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
В Огайо на вечеринке подростков произошла массовая стрельба, много раненых
AP: Стрельба произошла в Огайо на вечеринке подростков, девять человек ранены
Во время вечеринки по случаю дня рождения в американском Огайо неизвестный открыл стрельбу, ранения получили девять человек, включая, вероятно, несовершеннолетних.
Стрельба произошла на вечеринке по случаю дня рождения подростка в арендованном доме на северо-востоке штата Огайо в поселке Бат, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
В результате инцидента пострадали девять человек. По словам полиции, стрельба вызвала панику – некоторые гости бросились бежать, а спасатели оказали необходимую помощь пострадавшим, передает РИА «Новости».
Вечеринка была анонсирована в соцсетях, и среди ее участников большинство составляли подростки младше 18 лет. По данным полиции, среди раненых есть как несовершеннолетние, так и взрослые.
Серьезность ранений у пострадавших на данный момент не называется. Причины стрельбы выясняются.
Напомним, 25 октября в Мэкстоне в США произошла стрельба на вечеринке с участием более 150 человек, в результате которой погибли два человека и еще 11 получили ранения.
Ранее в октябре в Вашингтоне возле кампуса Howard University произошла стрельба, после которой были госпитализированы пять человек, включая одного подростка.
До этого в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк также произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения.