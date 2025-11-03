При стрельбе в выходные на Хэллоуин в США погибли более 100 человек

Tекст: Мария Иванова

За хэллоуинские выходные в США из-за стрельбы погибли более 100 человек и более 200 получили ранения. Подсчет озвучен на основании открытых источников, передает РИА «Новости».

По данным агентства, американские СМИ за прошедшие дни сообщили о 11 инцидентах, где число пострадавших в каждом случае составляло не менее четырех человек. К примеру, в Кливленде на вечеринке в арендованном доме было ранено восемь несовершеннолетних, а в Техасе во время празднования ранения получили четверо подростков.

Все происшествия фиксировались в ночь на субботу и воскресенье. При этом статистика Gun Violence Archive указывает, что всего за выходные по США зарегистрировано более 250 случаев стрельбы. Эти данные отражают общую ситуацию в стране и не ограничиваются только инцидентами на праздновании Хэллоуина.

Американские СМИ упомянули и другие резонансные случаи: пятеро пострадали на вечеринке в Оклахоме, четверо человек получили ранения в Вирджинии, двое были ранены в Висконсине, где собралось около 500 человек. Возле бара в Миннесоте погиб один человек и ранены двое, в Юте был застрелен один и ранены двое подростков. В Калифорнии также есть жертвы стрельбы на вечеринках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в американском штате Огайо неизвестный открыл стрельбу на вечеринке по случаю дня рождения, что привело к ранениям у девяти человек.

Ранее при стрельбе на вечеринке в США погибли два человека.

