Памфилова допустила возможность второго тура в некоторых регионах

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в ряде регионов возможен второй тур на выборах в единый день голосования 9 сентября.

«Мы отслеживаем, мы видим по результатам, кое-где ноздря в ноздрю идут кандидаты, а кое-где и второй тур может быть», – приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, кампания является очень конкурентной, в ряде регионов «кипят страсти».

По данным ЦИК, на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 62,17% протоколов действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», набирает 35,41% голосов, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал – 35,17%. По закону, если ни один из кандидатов на губернаторских выборах не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.