Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».18 комментариев
Самолет упал на здание в Калифорнии
В результате падения самолета на здание в Калифорнии погибли два человека
В Фуллертоне (Калифорния, США) легкий самолет упал на здание, два человека погибли, еще 18 пострадали, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел днем в четверг недалеко от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.
По словам очевидцев, над местом аварии поднимался густой черный дым, который был виден за многие километры. На кадрах с места происшествия видно, что в крыше здания образовалась значительная пробоина. Причины крушения пока не объявлены, о погибших не сообщалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году небольшой самолет врезался в крышу жилого дома, два человека погибли и один получил ранения.