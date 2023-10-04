Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Самолет врезался в крышу жилого дома в США, есть жертвы
В американском штате Орегон во вторник небольшой самолет врезался в крышу жилого дома, два человека погибли и один получил ранения.
По информации местной службы спасения, два человека, находившиеся в самолете, скончались, передает РИА «Новости». Еще один человек был извлечен из самолета пожарными, его доставили в больницу с серьезными травмами.
В момент крушения в доме находились несколько человек, они успели выбежать из помещения. Никто из находившихся на земле не пострадал.
В сентябре в Италии самолет упал на автомобиль, в котором ехала семья с детьми.