СМИ назвали возможную причину крушения самолета на автомобиль с семьей в Италии

Tекст: Валерия Городецкая

В качестве одной из версий катастрофы рассматривается попадание птиц в двигатели воздушного судна, сообщает газета la Stampa, передает РИА «Новости».

В чате пилотов перед вылетом обсуждался «высокий риск» встречи с птицами в воздухе. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также назвал попадание птиц в двигатель «самой вероятной версией».

Самолет итальянской пилотажной группы Frecce Tricoloreна потерпел крушение на аэродроме под Турином в субботу. Во время тренировочного полета пилот сообщил командиру авиазвена о неполадках в моторе, после чего покинул строй и, потеряв контроль над самолетом, катапультировался, сообщила газета Corriere della Sera.

Обломки судна вылетели за пределы аэродрома и попали в проезжавший мимо ограждения автомобиль, в котором находились четыре человека. В результате пятилетняя девочка погибла от ожогов, остальные члены ее семьи доставлены в больницу. Пилот также госпитализирован.

В октябре прошлого года самолет упал на жилой двухэтажный дом в Иркутске. Оба пилота погибли, среди гражданского населения обошлось без жертв.