Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
СМИ назвали возможную причину крушения самолета на автомобиль с семьей в Италии
Возможной причиной крушения самолета итальянской пилотажной группы Frecce Tricoloreна на машину с семьей в Италии стало попадание птиц в двигатели, сообщают СМИ.
В качестве одной из версий катастрофы рассматривается попадание птиц в двигатели воздушного судна, сообщает газета la Stampa, передает РИА «Новости».
В чате пилотов перед вылетом обсуждался «высокий риск» встречи с птицами в воздухе. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также назвал попадание птиц в двигатель «самой вероятной версией».
Самолет итальянской пилотажной группы Frecce Tricoloreна потерпел крушение на аэродроме под Турином в субботу. Во время тренировочного полета пилот сообщил командиру авиазвена о неполадках в моторе, после чего покинул строй и, потеряв контроль над самолетом, катапультировался, сообщила газета Corriere della Sera.
Обломки судна вылетели за пределы аэродрома и попали в проезжавший мимо ограждения автомобиль, в котором находились четыре человека. В результате пятилетняя девочка погибла от ожогов, остальные члены ее семьи доставлены в больницу. Пилот также госпитализирован.
В октябре прошлого года самолет упал на жилой двухэтажный дом в Иркутске. Оба пилота погибли, среди гражданского населения обошлось без жертв.