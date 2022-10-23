Истребитель Су-30 упал на жилую двухэтажку в Иркутске

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Иркутске, военный самолет упал после взлета на двухэтажный дом, сообщили власти Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале написал, что по предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории «Су». По его словам, он уже выехал на место, все подразделения уже здесь.

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что самолет Су-30 упал в городской черте в частном секторе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, передает РИА «Новости».

Также отмечается, что самолет потерпел крушение во время испытательного полета. В ведомстве добавили, что площадь пожара после падения Су-30 на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов.

Су-30 – многоцелевой истребитель поколения 4+, разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.

В понедельник в Ейске самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты. По данным Минобороны, самолет взлетал с военного аэродрома и выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался.

В результате крушения самолета во дворе дома 13 человек погибли, 19 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.