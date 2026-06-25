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Мэр румынского города запретил гимнасткам флаг и гимн России на Кубке вызова
Мэр румынского города запретил флага и гимн России на Кубке вызова
Спортсменки из России могут лишиться возможности использовать государственную символику на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике вопреки недавним решениям профильных международных федераций.
Градоначальник румынского города Клуж-Напоки Эмиль Бок отказался допускать россиянок к соревнованиям под национальным флагом и под гимн страны, передает Mediafax.
Ранее Международная федерация гимнастики и Европейский гимнастический союз разрешили атлетам использовать государственную символику.
«Когда я одобрил организацию подобных соревнований в Клуж-Напоке, я знал, что российские спортсмены не могут выступать с флагом и гимном на официальных соревнованиях по художественной гимнастике. Хочу внести ясность и недвусмысленность. В Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны», – заявил Бок.
По его словам, это решение не направлено против спортсменов, но он не согласен с тем, что политические символы Российского государства в Европе должны использоваться в стране Европейского союза, в Клуже.
Бок призвал Румынскую федерацию гимнастики и государственные власти заранее прояснить ситуацию во избежание споров во время турнира.
Этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня. Соревнования включены в официальный календарь World Gymnastics.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) в мае допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы.