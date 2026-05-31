Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы
На завершившемся в болгарской Варне чемпионате Европы по художественной гимнастике россиянки завоевали девять наград, став первыми по общему числу медалей.
Спортсменки из России принесли в копилку сборной две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды, передает РИА «Новости». Второе место по общему числу призовых мест досталось представительницам Болгарии, у которых восемь медалей. Замкнула тройку лидеров команда Израиля с семью наградами.
В зачете по количеству золота россиянки оказались на четвертой строчке турнирной таблицы. Лидерами в этой категории стали болгарские гимнастки, вторую позицию заняли немки, а третью – испанки. Само первенство проходило с 27 по 31 мая.
Ранее, 17 мая, исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским атлетам участвовать в турнирах с использованием национального флага и гимна. Спустя неделю аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка София Ильтерякова впервые в карьере завоевала золото в упражнениях с обручем.
Национальная сборная выиграла серебряные награды в групповых выступлениях.
Гимнастка Мария Борисова стала бронзовым призером в дисциплине с лентой.