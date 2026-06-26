И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
ФБР изъяло десятки дронов у стадиона в Сиэтле
ФБР изъяло 22 дрона в окрестностях стадиона в Сиэтле
Во время матчей чемпионата мира по футболу американские спецслужбы перехватили более 20 беспилотников в непосредственной близости от спортивных арен, сообщили в местном отделении ФБР.
«В общей сложности 22 дрона были изъяты в окрестностях стадиона Сиэтла», – сообщил представитель ведомства РИА «Новости».
Из них шесть аппаратов перехватили в день матча между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.
Очередная игра турнира состоится совсем скоро. Иран и Египет встретятся на поле в 06.00 мск 27 июня.
Всего за время проведения чемпионата мира спецслужбы конфисковали более 300 беспилотников в различных городах, принимающих матчи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские правоохранители конфисковали 34 беспилотника во время матчей турнира в Лос-Анджелесе.