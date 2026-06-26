И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.4 комментария
Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
Легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина CITIC Tower (China Zun), сообщил телеканал CNN.
Высота здания составляет 109 этажей, передает РБК. Из строения немедленно эвакуировали людей, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил CNN.
По предварительным данным, в инциденте мог участвовать легкомоторный самолет Sunward SA60L Aurora, который принадлежит местной авиационной компании. После удара на прилегающие улицы упали крупные обломки здания и части воздушного судна, пишет The New York Times.
По словам очевидца, после происшествия на машине скорой помощи увезли женщину с травмой головы.
В июне легкомоторный самолет сгорел при неудачной посадке на варшавском аэродроме.
В апреле текущего года воздушное судно врезалось в здание на территории австралийского аэропорта Аделаиды.
В начале прошлого года легкий самолет упал на здание в американском штате Калифорния.