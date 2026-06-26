И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.5 комментариев
Путин утвердил повышение пошлин для мигрантов
Президент Владимир Путин одобрил закон, многократно увеличивающий стоимость оформления виз, видов на жительство и других разрешительных документов для иностранных граждан.
Российский лидер утвердил новые ставки оплаты государственных услуг в миграционной сфере, передает РИА «Новости». Закон вводит ранее не существовавшие сборы: замена вида на жительство обойдется в 6 тыс. рублей, а выдача дубликата разрешения на временное проживание – в 5 тыс. рублей.
Существенно возрастают действующие тарифы. Оформление многократной визы подорожало до 6 тыс. рублей, приглашение на въезд – до 8 тыс. рублей. За вид на жительство теперь придется заплатить 30 тыс. рублей вместо прежних 6 тыс. рублей. Пошлина за приобретение или выход из гражданства выросла до 50 тыс. рублей.
Стоимость разрешения на временное проживание увеличилась до 15 тыс. рублей. Аналогичный документ для получения образования обойдется в 8 тыс. рублей. При этом бывшие граждане СССР, участвующие в программе переселения соотечественников, полностью освобождаются от уплаты пошлин при приеме в российское гражданство.
В мае правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении размера госпошлин для иностранцев. Позже нижняя палата парламента приняла инициативы о повышении стоимости легализации мигрантов.