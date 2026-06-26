  • Новость часаВ ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французские программисты оставили Германию без новых фрегатов
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    Депутат Рады Волошин сообщил о продвижении ЕС однополых браков на Украине
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы
    В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов
    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться возить топливо на передовую
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    9 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    20 комментариев
    26 июня 2026, 21:32 • Новости дня

    Путин утвердил повышение пошлин для мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин одобрил закон, многократно увеличивающий стоимость оформления виз, видов на жительство и других разрешительных документов для иностранных граждан.

    Российский лидер утвердил новые ставки оплаты государственных услуг в миграционной сфере, передает РИА «Новости». Закон вводит ранее не существовавшие сборы: замена вида на жительство обойдется в 6 тыс. рублей, а выдача дубликата разрешения на временное проживание – в 5 тыс. рублей.

    Существенно возрастают действующие тарифы. Оформление многократной визы подорожало до 6 тыс. рублей, приглашение на въезд – до 8 тыс. рублей. За вид на жительство теперь придется заплатить 30 тыс. рублей вместо прежних 6 тыс. рублей. Пошлина за приобретение или выход из гражданства выросла до 50 тыс. рублей.

    Стоимость разрешения на временное проживание увеличилась до 15 тыс. рублей. Аналогичный документ для получения образования обойдется в 8 тыс. рублей. При этом бывшие граждане СССР, участвующие в программе переселения соотечественников, полностью освобождаются от уплаты пошлин при приеме в российское гражданство.

    В мае правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении размера госпошлин для иностранцев. Позже нижняя палата парламента приняла инициативы о повышении стоимости легализации мигрантов.

    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

    Комментарии (8)
    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    Комментарии (5)
    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (2)
    26 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Беседа глав государств проходит в закрытом формате, передает ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    «Встреча президентов Беларуси и России началась. Главы государств общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае», – говорится в сообщении канала.

    В повестке дня стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и реализация совместных проектов. Кроме того, политики планируют обсудить международную тематику и текущую оперативную обстановку в регионе.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко.

    Накануне президент Белоруссии рассказал о контактах с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В середине июня Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», – говорится в документе. Другим указом от этих обязанностей освобожден Михаил Шургалин.

    Ранее профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии.

    Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области орденом Александра Невского.

    Глава государства назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона участника программы «Время героев» Александра Шуваева.

    Комментарии (4)
    26 июня 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение правил авторизации пользователей на российских сайтах.

    Согласно документу, Кодекс об административных правонарушениях пополнился статьей, наказывающей владельцев интернет-ресурсов за авторизацию на них с помощью иностранных сервисов, передает ТАСС.

    По новому закону авторизация на территории России должна осуществляться через отечественный номер телефона, портал госуслуг, единую биометрическую систему или другие системы российских владельцев. За нарушение этого требования гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

    Кроме того, закон вводит штрафы за нарушения при использовании рекомендательных технологий и сборе данных пользователей: для юридических лиц штраф может достигать 1,4 млн рублей. Также ужесточены санкции для операторов связи за нарушение взаимодействия с правоохранительными органами, где штрафы могут достигать пяти млн рублей, а за повторное нарушение – до 3% годовой выручки, но не менее десяти млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года депутаты предложили наказывать владельцев российских интернет-ресурсов за использование зарубежных сервисов авторизации.

    В начале июня Государственная дума одобрила соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.

    Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский опроверг слухи о введении штрафов для обычных пользователей интернета.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 18:35 • Новости дня
    В России ввели «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

    Путин подписал закон, вводящий «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит тревожную кнопку на портале государственных услуг.

    Нововведение входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. С помощью специального сервиса граждане смогут оперативно пожаловаться на действия злоумышленников. Сигнал поступит в государственную информационную систему, после чего банки, операторы связи и правоохранительные органы будут проинформированы о преступлении, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, телекоммуникационные компании обязаны выявлять абонентские номера, используемые для противоправных действий. На основе этих данных предоставление услуг связи для таких номеров будет приостанавливаться. Если оператор вовремя не заблокировал подозрительный звонок и человек потерял деньги, компания обязана возместить ущерб.

    Для получения выплаты пострадавшему потребуется постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор соблюдал все требования, компенсация не предусмотрена. Кроме того, государственным органам, Центральному банку и кредитным организациям разрешено осуществлять бесплатные массовые обзвоны граждан без их согласия для предотвращения мошенничества.

    В начале июня Государственная дума приняла документ о новых мерах борьбы с кибермошенниками.

    Новый закон ограничивает количество доступных для оформления на одного человека банковских карт.

    Парламентарии также разрешили абонентам самостоятельно устанавливать запрет на зарубежные вызовы.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 03:28 • Новости дня
    Правительство утвердило сведения в цифровой профиль иностранного гражданина

    Правительство утвердило сведения в цифровой профиль иностранца

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство России утвердило перечень сведений для цифрового профиля иностранного гражданина для работы новой системы учета иностранцев, которая объединит данные о недвижимости, счетах и результатах экзаменов приезжих.

    Российское правительство определило список обязательной информации для включения в новую электронную базу данных мигрантов, полноценный запуск которой запланирован на начало июля, передает ТАСС.

    Наполнением ресурса займутся 13 профильных ведомств, включая МВД, ФСБ, Минцифры и Банк России. В профиль войдут не только базовые персональные данные, но и сведения о судимостях, сроках постановки на учет и выданных разрешениях на работу.

    Дополнительно система будет хранить информацию о наличии водительских прав, владении недвижимостью и открытых банковских счетах. Кроме того, в базу добавят данные об образовании, включая темы дипломных работ и результаты сданных экзаменов иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года была закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев. Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции.

    Эксперт Кокова назвала способы защиты личной информации в интернете. Российские ученые создали ИИ для выявления поддельных документов

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 19:00 • Новости дня
    В России ввели штрафы до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов на поезда

    Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на поезда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования.

    Кодекс об административных правонарушениях пополнился новой статьей, направленной против нелегальных торговцев. Теперь за покупку и перепродажу билетов лицами без официального договора с перевозчиком грозит наказание, передает ТАСС.

    Для обычных граждан размер взыскания составит от пяти до десяти тыс. рублей. При этом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 400 до 500 тыс. рублей.

    Нововведения вступают в законную силу в день официального опубликования подписанного документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в Госдуму поступил проект закона о введении крупных штрафов для перекупщиков железнодорожных билетов.

    В мае текущего года компания РЖД анонсировала запуск обновленного сервиса для подачи заявок сразу на несколько поездов.

    Ранее глава Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов заявил о планах увеличить глубину продаж проездных документов до 180 дней.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 12:07 • Новости дня
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    @ Mikhail Metzel/Russian Governmen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам соревнований профессионального мастерства «Абилимпикс», подчеркнув искреннюю гордость за стойкость получивших тяжелые ранения военнослужащих.

    Владимир Путин высоко оценил самоотверженность получивших тяжелые ранения, но не сдавшихся участников СВО, передает ТАСС.

    Послание президента на церемонии открытия турнира зачитал заместитель министра просвещения Владимир Желонкин.

    «Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия в Казани чемпионата профессионального мастерства среди участников специальной военной операции, получивших тяжелое ранение, но не сдавшихся, стремящихся и впредь честно трудиться и приносить пользу Родине», – обратился Владимир Путин.

    Путин добавил, что Россия искренне гордится отвагой и стремлением бойцов служить Отечеству. Путин выразил уверенность, что насыщенная программа соревнований поможет ветеранам раскрыть таланты и освоить новые компетенции. Общение с экспертами позволит участникам получить бесценный опыт, проявить себя и найти надежных партнеров для реализации будущих инициатив.

    Ранее Владимир Путин рассказал об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых бойцов.

    Путин назвал поддержку российского общества надежной духовной опорой для участников боевых действий.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин может провести международные контакты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в пятницу может провести международные контакты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Вечером мы не исключаем международных контактов. Мы тогда вас проинформируем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, в графике президента также значатся внутренние встречи и совещания.

    Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что пытался выйти на контакт с российской стороной.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Путин назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзное государство – прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество России и Белоруссии в политике, безопасности и экономике, заявил президент Владимир Путин.

    «Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительство Союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике», – заявил Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Беларуси, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что Союзное государство служит образцом равноправной и взаимовыгодной интеграции. По его словам, оно способствует углублению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и ОДКБ.

    Взаимодействие регионов глава государства назвал одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух стран.

    В завершение Путин поздравил белорусов с наступающим Днем независимости, который отмечается 3 июля в честь годовщины освобождения Минска от нацистских захватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Форума регионов двум белорусским предприятиям впервые присвоили статус товара Союзного государства. Госсекретарь объединения Сергей Глазьев накануне анонсировал вручение соответствующих сертификатов заводам МАЗ и БелАЗ.

    В начале июня заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул высокую значимость военного сотрудничества двух стран.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Кремль анонсировал пятничные переговоры Путина и Лукашенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве в пятницу состоится рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да. Это действительно так», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запланированном мероприятии, передает РИА «Новости».

    Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал сообщил, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в Россию. Ожидается, что на встрече главы государств обсудят двустороннее взаимодействие, а также текущую ситуацию в регионе и на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о скором проведении очередного раунда переговоров.

    До этого представитель Кремля сообщил о подготовке двусторонних контактов.

    Комментарии (2)
    26 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Путин направил приветствие участникам конференции «Философия будущего»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международной научно-практической конференции «Философия будущего: идеи и смыслы».

    Владимир Путин направил приветствие участникам Международной научно-практической конференции «Философия будущего». Обращение главы государства на церемонии открытия зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    «Для серьезного, обстоятельного обсуждения гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих важное значение для будущего России, человечества в целом, Конференция объединила на площадке Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М.В. Ломоносова «Воробьевы горы» ведущих ученых, экспертов, представителей аналитических центров высших учебных заведений из нашей страны и других государств», – отметил Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что в эпоху стремительных перемен ценность гуманитарных наук неуклонно возрастает.

    «Размышляя о будущем, мы пытаемся спрогнозировать – как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, на каких основаниях будут строиться отношения между людьми и культурами. В этой связи отмечу, что ваша встреча предоставляет участникам отличную возможность для плодотворного академического диалога, открытого, уважительного обмена мнениями. Желаю вам успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений», – обратился Путин к участникам конференции.

    Мероприятие проходит в столице 26 и 27 июня. Оно собрало более 1300 делегатов из 41 государства. Организатором выступил МГУ при поддержке ведущих вузов и исследовательских институтов страны.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин запретил депортировать служащих в ВС России иностранцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортировать или отказывать в виде на жительство иностранным гражданам, служащим по контракту в Вооруженных силах страны.

    Новые нормы не допускают принятия решений о нежелательности пребывания, реадмиссии или сокращении срока нахождения в России для контрактников, передает РИА «Новости». Кроме того, им нельзя отказать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство. Все подобные решения, принятые с 24 февраля 2022 года, прекращают свое действие.

    Закон также устанавливает строгие правила для членов семей военнослужащих. Вид на жительство может быть аннулирован при угрозе безопасности государства, поддержке терроризма, наличии тяжких судимостей или причастности к незаконному обороту наркотиков. Также основанием для лишения статуса станет длительное отсутствие в стране или расторжение брака с гражданином России.

    В июне Государственная дума приняла закон о защите от депортации заключивших контракт с Вооруженными силами России иностранных граждан.

    В марте Путин ввел запрет на административное выдворение таких военнослужащих.

    Чуть ранее глава государства одобрил отказ в экстрадиции служивших по контракту в российской армии иностранцев.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин подписал закон об учреждении Белгородского гарнизонного военного суда

    Путин утвердил создание Белгородского гарнизонного военного суда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал закон об учреждении Белгородского гарнизонного военного суда.

    Соответствующий правовой акт размещен на официальном портале опубликования документов. Новая структура займется рассмотрением дел в отношении воинских частей и учреждений Белгородской области. Ранее эти функции выполнял Курский гарнизонный военный суд, передает РИА «Новости».

    Инстанция будет считаться официально образованной после назначения на должности половины от установленного штата судей. Точную дату начала работы определит президиум второго Западного окружного военного суда. Организационные мероприятия поручены судебному департаменту при Верховном суде России.

    Материалы, которые уже находятся в производстве курских коллег, останутся там до вынесения окончательного решения. Их рассмотрение продолжится по правилам подсудности, действовавшим на момент принятия заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России инициировал учреждение нового гарнизонного военного суда на территории Белгородской области.

    Президент Владимир Путин отметил сложные условия работы судей в приграничных регионах.

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил командира батальона СБУ к пожизненному сроку за атаку на Белгородскую область.

    Комментарии (0)
    Главное
    Начальник отделения погранотряда Украины ликвидирован в Харьковской области
    Группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском
    В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех дней
    «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией
    Глава Росатома сообщил о скором возвращении специалистов на АЭС «Бушер»
    В США набирают популярность приложения знакомств для антипрививочников

    Евросоюз напрашивается на газовую войну с США

    США угрожают ЕС тем, что он лишится американского СПГ, если не смягчит свои климатические требования. Для Европы это стало бы катастрофой, так как зависимость от поставок сжиженного газа из-за океана сильно выросла. Ситуация усугубляется тем, что от российского газа Брюссель сам избавляется. А катарский СПГ может исчезнуть по той же причине, что и американский. Зачем Евросоюз загоняет себя в угол? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине

    «Они больше не являются нейтральным посредником», – так Эммануэль Макрон описал статус США в переговорах по Украине. Президент Франции отметил, что администрация Дональда Трампа ранее поддержала документ, в котором Штаты выступают партнерами Украины по вопросам военной помощи и антироссийских санкций. В ответ в Кремле отметили, что США никогда и не обладали «абсолютной нейтральностью» в украинском конфликте. С какой целью Макрон выступил с этим заявлением? Подробности

    Перейти в раздел

    Як-130 родился заново

    «Летающая парта» для обучения российских военных летчиков становится полноценной боевой машиной: свой первый полет совершил модернизированный Як-130М. «Внешне это знакомый Як-130, но по своим характеристикам – совершенно новый самолет», заявляют в Ростехе. Какие новые компоненты дают машине настоящие боевые возможности? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский стройбат выдал планы агрессии против России на Балтике

    Новые разведпризнаки, говорящие об активной подготовке Запада к войне с Россией, продемонстрированы на Балтике. Наиболее яркими примерами в этом смысле являются действия американского морского стройбата. Что это за части и о каких конкретно учениях и подготовительных мероприятиях идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации