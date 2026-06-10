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Госдума приняла закон о запрете на депортацию проходящих службу иностранцев
Госдума приняла закон о запрете депортации служащих в ВС России иностранцев
Госдума одобрила инициативу, защищающую от депортации и лишения вида на жительство иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами России.
Парламентарии приняли закон, который запрещает выдворять из страны иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в российских войсках. Документ также защищает тех, кто уже принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».
Новые нормы блокируют решения о неразрешении въезда, нежелательности пребывания, депортации и реадмиссии. Кроме того, таким военнослужащим нельзя отказать в выдаче или аннулировать вид на жительство, разрешение на временное проживание и трудовой патент. Все подобные решения, принятые после 24 февраля 2022 года, прекращают свое действие.
Вместе с тем закон четко определяет случаи, когда вид на жительство членам семьи военнослужащего не выдается или аннулируется. К ним относятся угроза безопасности государства, причастность к экстремизму и терроризму, а также тяжкие преступления и незаконный оборот наркотиков. Нарушения миграционного законодательства и представление ложных сведений также остаются основаниями для отказа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутаты одобрили во втором чтении инициативу о запрете на депортацию служащих в российской армии иностранцев.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на административное выдворение таких военнослужащих.
Чуть ранее глава государства утвердил запрет на экстрадицию иностранных контрактников для уголовного преследования.