Госдума приняла закон о запрете на депортацию проходящих службу иностранцев

Госдума приняла закон о запрете депортации служащих в ВС России иностранцев

Tекст: Дарья Григоренко

Парламентарии приняли закон, который запрещает выдворять из страны иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в российских войсках. Документ также защищает тех, кто уже принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

Новые нормы блокируют решения о неразрешении въезда, нежелательности пребывания, депортации и реадмиссии. Кроме того, таким военнослужащим нельзя отказать в выдаче или аннулировать вид на жительство, разрешение на временное проживание и трудовой патент. Все подобные решения, принятые после 24 февраля 2022 года, прекращают свое действие.

Вместе с тем закон четко определяет случаи, когда вид на жительство членам семьи военнослужащего не выдается или аннулируется. К ним относятся угроза безопасности государства, причастность к экстремизму и терроризму, а также тяжкие преступления и незаконный оборот наркотиков. Нарушения миграционного законодательства и представление ложных сведений также остаются основаниями для отказа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутаты одобрили во втором чтении инициативу о запрете на депортацию служащих в российской армии иностранцев.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на административное выдворение таких военнослужащих.

Чуть ранее глава государства утвердил запрет на экстрадицию иностранных контрактников для уголовного преследования.