Путин подписал закон о запрете выдворять служащих в ВС России иностранцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооружённых силах России.
Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, административное выдворение не будет применяться к иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе Вооружённых сил или других воинских формирований. Если по закону предусматривается выдворение, им теперь будут назначаться штрафы либо обязательные работы сроком от 100 до 200 часов, передает РИА «Новости».
Кроме того, лицам из этой категории, признанным виновными в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях, может быть назначен запрет на посещение мест проведения соревнований на период от одного до семи лет.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий административное выдворение иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС России для уголовного преследования.