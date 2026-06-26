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МАЗ и БелАЗ первыми получили знак качества Союзного государства
Автобус МАЗ и самосвал БелАЗ первыми получили знак качества Союзного государства
На полях Форума регионов двум белорусским предприятиям впервые присвоили статус «Товар Союзного государства» за выпуск техники с высокой степенью локализации.
Двум ведущим машиностроительным предприятиям официально присвоили новый знак качества, передает РИА «Новости».
Награды руководству заводов вручили государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов. Первыми обладателями престижного статуса стали производители автобуса МАЗ-305E20 и карьерного самосвала БелАЗ-7513ED.
В пресс-службе министерства промышленности Белоруссии отметили важность события. «Двум белорусским предприятиям вручен знак «Товар Союзного государства». Первыми товарами Союзного государства стали произведенные в Беларуси автобус МАЗ-305Е20 и карьерный самосвал БелАЗ-7513ED», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Сергей Глазьев подчеркнул, что почетный знак присваивается исключительно передовой технике. По его словам, главным критерием отбора является изготовление продукции преимущественно за счет собственных технологий и комплектующих. При этом более 50% стоимости должно создаваться внутри Союзного государства, а доля каждой страны обязана составлять не менее 25%.
Госсекретарь также рассказал о разработке механизма субсидирования процентных ставок для расширения выпуска подобной продукции. Власти планируют создать специальные инструменты рефинансирования для кредитующих банков. В свою очередь Михаил Мятликов добавил, что эксперты уже работают над расширением перечня товаров, претендующих на получение аналогичного статуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев анонсировал вручение первых соответствующих сертификатов Минскому и Белорусскому автомобильным заводам.
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