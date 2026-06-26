И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
«Пул Первого»: Встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается уже пятый час, следует из сообщения близкого к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала «Пул Первого».
«Президенты в эти минуты продолжают общаться», – сказано в сообщении, опубликованном в 22.26 мск.
Отмечается, что разговор проходит в формате тет-а-тет. Встреча носит закрытый характер, не предусмотрены ни фото, ни видеосъемка. Подчеркивается, что у глав государств «много тем для обсуждения». Диалог продолжается более 4,5 часа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае в закрытом формате тет-а-тет.
На встрече лидеры двух стран обсуждают повестку Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы региональной безопасности.
По итогам встречи президенты России и Белоруссии не планируют делать заявления для прессы или подписывать документы.