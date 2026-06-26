«Пул Первого»: Встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час

Tекст: Антон Антонов

«Президенты в эти минуты продолжают общаться», – сказано в сообщении, опубликованном в 22.26 мск.

Отмечается, что разговор проходит в формате тет-а-тет. Встреча носит закрытый характер, не предусмотрены ни фото, ни видеосъемка. Подчеркивается, что у глав государств «много тем для обсуждения». Диалог продолжается более 4,5 часа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае в закрытом формате тет-а-тет.

На встрече лидеры двух стран обсуждают повестку Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы региональной безопасности.

По итогам встречи президенты России и Белоруссии не планируют делать заявления для прессы или подписывать документы.