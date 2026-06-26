И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.5 комментариев
Песков: Путин и Лукашенко не планируют делать заявления для СМИ по итогам встречи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не планируют делать заявления для средств массовой информации или подписывать документы по итогам текущей встречи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В настоящее время лидеры двух стран проводят переговоры в резиденции российского президента на Валдае, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. «Не планируется», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии приступили к переговорам тет-а-тет в резиденции на Валдае.
На встрече главы государств обсуждают повестку Союзного государства и региональную безопасность.
Несколькими днями ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах проведения этих двусторонних переговоров.