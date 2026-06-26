Песков: Путин и Лукашенко не планируют делать заявления для СМИ по итогам встречи

«Единая Россия» подготовила новые меры поддержки для одиноких родителей

Tекст: Вера Басилая

В Народную программу партии войдут предложения по организации круглосуточных групп в детских садах и возможности оставлять детей на полдня по выходным, следует из сообщения на сайте «Единой России».

«Сейчас в России порядка 5 млн женщин воспитывают детей самостоятельно. Более миллиона одиноких отцов. Несмотря на то, что у нас широко развита государственная система поддержки для семей с детьми, родителям, которые сами воспитывают малышей в одиночку, не всегда нужна только прямая финансовая помощь», – подчеркнула сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова.

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что воспитатели готовы возвращаться к практике круглосуточных групп при условии повышения оплаты труда и компенсаций за дежурства.

Кроме того, родители просят предоставить возможность приводить детей в сад на полдня по выходным, чтобы успевать решать накопившиеся бытовые вопросы.

Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков предложил предоставлять студенческим семьям места в детских садах рядом с вузами.

Замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев анонсировал получение новых выплат для 4 млн семей.