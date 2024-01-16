На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Путин: Болезненную критику нужно воспринимать как руководство к действию
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за критику, отметив, что нерешенных вопросов в стране еще много и над ними нужно работать, так он прокомментировал одно из обращений на прямой линии с отказом голосовать за него на предстоящих выборах.
«Вы знаете, на что обратил внимание, я старался смотреть на экраны – слева, справа. И хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким – небольшое, но в заключении было написано: «Не буду за вас голосовать». Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе – нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что «нам очень многое нужно сделать, и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. Нужно воспринимать это как руководство к действию, нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили».
Ранее сообщалось, что в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина по всей стране собрано свыше 1,8 млн подписей.