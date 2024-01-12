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    12 января 2024, 11:05

    В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 1,8 млн подписей

    Tекст: Ольга Никитина

    В поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина по всей стране собрано свыше 1,8 млн подписей, свидетельствуют данные на предвыборном сайте действующего главы государства.

    В сообщении говорится, что все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов.

    Сбором подписей по всей стране продолжают заниматься представители волонтерских организаций, ОНФ и партии «Единая Россия».

    8 января сообщалось, что было собрано 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

    11 января 2024, 08:51
    Путин: Россия стала первой экономикой Европы
    Путин: Россия стала первой экономикой Европы
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире, рассказал президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями.

    «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом – первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе – номер один», – приводит его слова ТАСС.

    «По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения – нам еще надо стараться. Поэтому тут есть над чем работать», – добавил глава государства.

    Ранее Путин заявлял, что Россия является сильной и самодостаточной во всех смыслах страной и продемонстрировала это всему миру.

    Коментарии (101)
    10 января 2024, 14:17
    Путин раскрыл секрет своей высокой работоспособности

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин пошутил про свою работоспособность, заявив, что «не напрягается», однако поделился с жителями Анадыря «секретом»: нужно любить дело, которым занимаешься.

    Заведующий отделением Чукотской окружной больницы Денис Клосс поинтересовался «личным секретом» Путина, как можно восстановиться при столь напряженной работе без полноценного отпуска.

    «Есть известная шутка на этот счет: как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь», – пошутил президент, но серьезно добавил, что «это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться», передает ТАСС.

    «Когда человек попадает на уровень ответственности, у него открываются определенные возможности, которых раньше никто не видел. Нужно любить то дело, которым ты занимаешься. Вот я люблю», – раскрыл свой «секрет» глава государства.

    Ранее Путин на встрече с общественностью в Анадыре рассказал, что ежедневно занимается спортом минимум по два часа.

    Коментарии (16)
    10 января 2024, 13:53
    Путин на Чукотке рассказал о карьерном пути от плотника до президента
    Путин на Чукотке рассказал о карьерном пути от плотника до президента
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с общественниками в Анадыре рассказал о своем карьерном пути от плотника до разведчика, кандидата экономических наук и президента.

    В ходе встречи один из участников напомнил, что президент ранее говорил о своем профессиональном бэкграунде, в том числе о том, где тот учился делать окна, передает ТАСС.

    «Смотрите, я получил этот разряд 4-й в студенческом отряде, когда работал в Коми АССР. Там все очень просто было: для того, чтобы платить нам определенные деньги – а по тем временам это было прилично, где-то под тысячу рублей мы зарабатывали – нужно было начислять эти деньги. Но чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующий разряд и присваивали», – сказал президент.

    Он отметил, что его биография хорошо известна – университет, школа, правоведение, Ленинградский государственный университет (ныне Петербургский государственный университет).

    «Потом спецшкола КГБ СССР, потом спецподготовка по линии нелегальной разведки, потом спецшкола по линии легальной разведки. Сейчас называется университет или академия разведки», – пересказал Путин.

    «Потом защитил диссертацию, когда уже работал на гражданке по экономике. Кандидат экономических наук. Все», – заключил лидер страны.

    Коментарии (34)
    10 января 2024, 11:59
    Стало известно, как Путин добирался от аэропорта до Анадыря

    Президент Владимир Путин добирался на снегоболотоходе от аэропорта до Анадыря

    Стало известно, как Путин добирался от аэропорта до Анадыря
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин передвигался во время своей поездки на Чукотку на снегоболотоходе.

    Отмечается, что от аэропорта до Анадыря глава государства передвигался на этом виде транспорта, который имеет большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника, что позволяет им передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку и уже посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых».

    Коментарии (15)
    11 января 2024, 14:49
    Изготовитель «Хищника» пообещал доработать снегоболотоход, на котором ездил Путин
    Изготовитель «Хищника» пообещал доработать снегоболотоход, на котором ездил Путин
    @ hishnik.pro

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Производитель снегоболотохода «Хищник» учтет предложения пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова по доработке машины, заявил директор предприятия Максим Мезенин.

    Предприятие всегда принимает критику и «постоянно работает над качеством», в России около 160 компаний занимаются производством вездеходов, на рынке жесткая конкуренция, сказал Мезенин РИА «Новости».

    По его словам, предприятие совершенствует и дорабатывает продукцию, у него есть уникальные разработки и преимущества, которых нет у других.

    Узлы «Хищника» в основном отечественного производства, а двигатель – иностранного, так как моторов, подходящих для этого вида вездеходов, на российском и белорусском рынках пока нет.

    На предприятии сами делают кузов, раму, дорабатывают некоторые узлы и агрегаты. Коробка передач же на «Хищнике» российского производства, и пока в ней поправить и улучшить ничего не могут.

    Ранее Песков проехался на российском снегоболотоходе «Хищник» по Чукотке и заявил, что машину нужно доработать и «довести до ума». Также на этой машине ездил и сам президент Владимир Путин, его поездка была рисковой, поскольку зимник не был официально открыт.

    Коментарии (26)
    10 января 2024, 08:47
    Путин впервые приехал на Чукотку

    Президент Владимир Путин с рабочим визитом приехал на Чукотку

    Путин впервые приехал на Чукотку
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин впервые прилетел с рабочим визитом на Чукотку.

    В наступившем 2024 году это стало первой региональной поездкой для Путина, передает ТАСС.

    Напомним, 15 марта 2023 года Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова.

    Коментарии (16)
    11 января 2024, 09:55
    Путин: Возможностей на Дальнем Востоке даже больше, чем в Москве

    Путин: Дальний Восток обладает такими возможностями, которых нет даже в Москве

    Путин: Возможностей на Дальнем Востоке даже больше, чем в Москве
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможности, которые открываются перед дальневосточными предпринимателями, иногда оказываются более широкими, чем у столичного бизнеса, отметил президент Владимир Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

    Один из участников встречи рассказал, что после учебы в столичном вузе вернулся на Сахалин, где его семья, воспользовавшись преимуществами механизма территории опережающего развития, занималась проектом по строительству гостиниц на территории горнолыжного курорта «Горный воздух». Выслушав его, Путин сказал: «Здорово, что вы после обучения в Москве вернулись на Дальний Восток, на Сахалин, и себя [здесь] реализовываете».

    «Москва хороший город, там много возможностей, но таких нет», – заметил Путин. «А здесь у вас [необходимые возможности] есть на Сахалине. У вас получается. Здорово. Я вас с этим поздравляю», – приводит его слова ТАСС.

    Также глава государства отметил, что изменения в преференциальные режимы для бизнеса на Дальнем Востоке нужно вносить аккуратно, чтобы не навредить предпринимателям. «Вы правы, безусловно, сохранение правил игры, как вы сказали, стабильность, действительно, – это мать инвестиций. Когда люди строят планы, бизнес-планы, конечно, должны исходить из того, что ситуация стабильна», – сказал Путин. В частности, его попросили не сокращать возможности льготных режимов для бизнеса на Дальнем Востоке, а оставить их прежними или улучшить.

    При этом президент обратил внимание, что изменения предлагаются в законопроекте, который пока не одобрен. «И проекта-то нет, есть только обсуждение», – добавил он. Глава государства пояснил, что предложения Минфина заключаются «только в том, чтобы объем предоставляемых льгот не превышал объемы капитальных вложений и средств на НИОКР, чтобы было соответствие».

    «Экономия государственных ресурсов нужна, это правда, лишних денег никогда не бывает. Но здесь очень важно сохранить этот режим в целом, не ухудшать его. Обязательно посмотрим», – заверил Путин. Он подчеркнул, что «одно дело – это бюрократия и поиск оптимизации расходов бюджета, а с другой стороны на чаше весов инвестиционный климат целого огромного макрорегиона».

    Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов – территории опережающего развития, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

    Ранее в ходе встречи Путин заявлял, что статус территории опережающего развития (ТОР) может быть придан мультимодальным складским комплексам, прилегающим к автомобильным международным пунктам пропуска.

    Коментарии (28)
    11 января 2024, 11:48
    Путин пообещал посетить Курилы
    Путин пообещал посетить Курилы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал, что обязательно посетит Курильские острова.

    «Надо развивать туристический кластер [Курильских] островов. Там очень интересно, говорят. Не был [там] ни разу, к сожалению, но обязательно приеду», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что подводный мир Курил одновременно очень интересный и опасный. «[Там] акулы присутствуют, между прочим», – обратил внимание президент.

    МИД России подчеркивал ранее, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны.

    Коментарии (9)
    9 января 2024, 17:39
    Путин побеседовал с девочкой, мечту которой исполнил в рамках акции «Елка желаний»

    Путин побеседовал с девочкой, мечту которой о поездке на Байкал он исполнил

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с восьмилетней Кристиной Син из Южно-Сахалинска, мечту которой о путешествии на Байкал он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    Благодаря участию в акции «Елка желаний» Кристина провела несколько дней на Байкале со своими родителями. Для них провели экскурсии по самому озеру и окрестным тематическим музеям, познакомили с местными традициями, передает ТАСС.

    «Кристина, добрый день. Узнаешь меня?» – начал беседу российский лидер, передает РИА «Новости».

    В ходе разговора Путин спросил у Кристины о впечатлениях от поездки. Девочка рассказала, что побывала в музее и с помощью виртуальной реальности погружалась на дно Байкала. Глава государства сказал, что тоже посещал музей и погружался на дно Байкала, но только в реальности. Глава государства делал это в 2009 году на глубоководном аппарате «Мир-1».

    Президент также пообщался с родителями Кристины. Он спросил, все ли им понравилось, и поинтересовался, как развивается их родной город – Южно-Сахалинск. В завершение беседы он пожелал семье Син всего хорошего, а Кристине – успехов в учебе и в спорте.

    Помимо Кристины, российский лидер созвонился и с другими ребятами, чьи желания он исполнил: с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который хотел побывать в Эрмитаже, и девочкой Ксюшей, мечтавшей попробовать себя в журналистике.

    Коментарии (3)
    10 января 2024, 14:12
    Путин назвал самодостаточность России главным итогом прошлого года
    Путин назвал самодостаточность России главным итогом прошлого года
    @ Ольга Мальцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия является сильной и самодостаточной во всех смыслах страной, она продемонстрировала это всему миру, что является важнейшим результатом прошлого года, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Главное, что мы показали сами себе и всему миру – это то, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года», – сказал российский лидер в ходе встречи с жителями Анадыря, передает ТАСС.

    Путин добавил, что ведущие экономики Европы сейчас переживают сложные времена, и указал на их зависимость от России.

    «Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. У нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали. Мы не радуемся, но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», – сказал он.

    Ранее Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году.

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    10 января 2024, 12:45
    Путин заявил о важности Чукотки для всего мира
    Путин заявил о важности Чукотки для всего мира
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопросы Чукотки важны не только для всей страны, но и для всего мира, заявил президент Владимир Путин, общаясь с жителями Анадыря.

    «Чукотка на слуху у всей страны. И не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые в больших количествах, здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что эти маршруты важны для всей страны и для всего мира, и уточнил, что один из них – это Северный морской путь. В регионе сосредоточено множество вопросов, представляющих «огромный интерес для Российской Федерации в целом», подчеркнул глава государства.

    На обсуждении в Архангельске отмечалась важность отдельных населенных пунктов Чукотки, часть из них вписана сразу в несколько программ развития и по Арктике, и по Дальнему Востоку.

    «С губернатором [Чукотки Владиславом Кузнецовым] мы поговорим отдельно и по цифрам, и по всем вопросам жизнедеятельности региона», – подчеркнул Путин.

    Также президент в ходе встрече с жителями Анадыря отмечал, что лучше всего наблюдать жизнь региона своими глазами, чем в докладах.

    Коментарии (6)
    11 января 2024, 12:34
    Путин: Российские производители беспилотников «на шаг впереди» противника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные производители БПЛА на шаг опережают противника, на фронте беспилотники выполняют много важных задач, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями.

    «Это один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует все другие во взаимодействии с видами и родами вооруженных сил, связывает многие вещи, делает их более эффективными – и контрбатарейную борьбу, и разведку», – передает его слова ТАСС.

    «Задач очень много, поэтому здесь очень важно опережать противника, быть на шаг впереди. И у вас, и у ваших коллег получается это делать. И вы уже это делаете», – отметил президент.

    Путин подчеркнул, что российские беспилотники активно применяются в зоне СВО.

    «Вот продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, – всем хорошо известно – крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются», – сказал Путин, обращаясь к бизнесмену, занимающемуся выпуском беспилотников.

    Ранее Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины.

    Коментарии (9)
    10 января 2024, 12:28
    Путин нашел странным расположение аэропорта в Анадыре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расположение чукотского аэропорта удивило главу государства Владимира Путина, который посетил регион в среду.

    «Добираться [непросто], аэропорт с одной стороны залива, город – с другой. Странновато», – цитирует президента ТАСС.

    Он предположил, что «наверное, был какой-то смысл» при выборе такого места для воздушной гавани.

    При осмотре круглогодичного тепличного комплекса в Анадыре хозяйка теплицы Наталья Макатрова отметила, что жители хотят увидеть мост. Она отметила, что их там проживает 12 тыс. человек.

    Путин отметил, что на Чукотке есть АЭС. Макатрова предположила, что в регионе появятся новые станции, поскольку страна развивает Севморпуть.

    «К этому идем», – заключил президент.

    Напомним, Путин добирался от аэропорта в Анадыре на снегоболотоходе.

    Коментарии (0)
    10 января 2024, 20:38
    Путин прибыл в Хабаровск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин прилетел в Хабаровский край с рабочим визитом после посещения Чукотки.

    В последний раз Путин был в Хабаровске более десяти лет назад – 31 декабря 2013 года после наводнения на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита в Хабаровск глава государства встретится с представителями малого бизнеса, осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока, посетит мультстудию и пообщается с главой региона Михаилом Дегтяревым.

    Коментарии (3)
    9 января 2024, 16:35
    Песков обозначил сроки выхода предвыборной программы Путина
    Песков обозначил сроки выхода предвыборной программы Путина
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предвыборная программа российского лидера Владимира Путина будет обнародована своевременно в предусмотренные законом сроки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Она должна быть опубликована в установленные законом сроки», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как скоро будет готова предвыборная программа и будет ли это единый документ, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что «это тема [предвыборного] штаба» Путина.

    Ранее сообщалось, что на данный момент уже собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году.

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