Названо число сбитых дронов ВСУ в день выборов в Госдуму

Силы ПВО сбили 1398 беспилотников и восемь ракет в день выборов в Госдуму

Tекст: Тимур Шайдуллин

За сутки в день выборов над регионами России сбили 1 398 БПЛА и восемь ракет. Об этом доложил главе государства начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

«Наибольшее количество средств воздушного нападения противник применил с 19 на 20 сентября в целях срыва выборов в Государственную думу. За сутки над российскими регионами было сбито 1 398 ударных беспилотных летательных аппаратов и 8 крылатых ракет», – приводит ТАСС цитату из доклада Герасимова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Герасимов сообщил об уничтожении за сентябрь более 15 тыс. целей.

В четверг системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем. В тот же день Минобороны отчиталось об уничтожении четырех ракет и 69 дронов при атаке на нефтеперерабатывающий завод в Рязани.