Путин рассказал о планах развития опорных населенных пунктов РФ

Tекст: Ольга Иванова

«Такие опорные (населенные) пункты, а всего их 2160, вместе с крупнейшими мегаполисами призванные укрепить экономический и инфраструктурный каркас России, тем самым обеспечить более гармоничную, устойчивую модель расселения по территории страны», – сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ, передает РИА «Новости».

Он добавил, что развитие опорных населенных пунктов будет идти в том числе на основе мастер-планов, в них должно быть отражено, каким будет конкретный город, районный центр или село через 6-12 лет.

Напомним, в среду Путин начал совещание Госсовета, на котором рассматриваются вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.