Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.5 комментариев
Путин заявил о необходимости расширить возможности для молодежи в регионах
Путин подчеркнул важность самореализации молодежи в родных регионах России
Президент России Владимир Путин отметил необходимость расширения возможностей для молодежи в регионах, призвав к созданию условий для самореализации на малой родине.
По его словам, важно обеспечить условия, где молодые люди смогут реализовать свои потенциалы и таланты без необходимости покидать свою малую родину. Президент подчеркнул, что это должно касаться граждан всех возрастов, сообщает РИА «Новости».
«Предстоит кардинально расширить пространство для созидательной деятельности граждан всех возрастов, в том числе, конечно же, молодых людей. Они должны видеть больше возможностей для самореализации на своей малой родине, в регионах, где они живут, учатся», – сказал глава государства.
Эти заявления прозвучали на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое прошло в формате видеоконференции.
Ранее города Пермь и Омск были объявлены обладателями звания «Молодежная столица России – 2025».