Путин заявил о необходимости расширить возможности для молодежи в регионах

Путин подчеркнул важность самореализации молодежи в родных регионах России

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, важно обеспечить условия, где молодые люди смогут реализовать свои потенциалы и таланты без необходимости покидать свою малую родину. Президент подчеркнул, что это должно касаться граждан всех возрастов, сообщает РИА «Новости».

«Предстоит кардинально расширить пространство для созидательной деятельности граждан всех возрастов, в том числе, конечно же, молодых людей. Они должны видеть больше возможностей для самореализации на своей малой родине, в регионах, где они живут, учатся», – сказал глава государства.

Эти заявления прозвучали на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое прошло в формате видеоконференции.

Ранее города Пермь и Омск были объявлены обладателями звания «Молодежная столица России – 2025».