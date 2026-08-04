Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией

Tекст: Вера Басилая

Латвийская сторона возобновила оформление и пропуск транспорта в единственном функционирующем пункте пропуска на границе с Белоруссией «Патерниеки» (с белорусской стороны – «Григоровщина»), передает РИА «Новости». Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что движение грузовых и легковых автомобилей осуществляется в полном объеме.

«На границе с Латвией возобновлено оформление транспорта», – говорится в сообщении белорусского ведомства. Таможенный комитет Белоруссии также подтвердил готовность к возобновлению транспортных и товарных потоков в полном объеме.

Пункт пропуска был закрыт Ригой почти на четверо суток, как заявлялось, по техническим причинам. На заседании правительства Латвии 4 августа предложение о бессрочном закрытии границы не получило поддержки. В настоящее время в электронной очереди на выезд из Белоруссии в Латвию зарегистрировано более 80 грузовиков.

Латвийская сторона полностью прекратила движение на границе с Белоруссией.

После внезапного закрытия КПП десятки людей на сутки застряли в нейтральной зоне без еды и воды.

В ответ на эти действия МИД Белоруссии пообещал подготовить несимметричные меры.