  • Новость часаВ ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французские программисты оставили Германию без новых фрегатов
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы
    В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов
    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться возить топливо на передовую
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    9 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    20 комментариев
    26 июня 2026, 22:44 • Новости дня

    Российские дипломаты не пострадали при землетрясениях в Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты, члены их семей и сотрудники российских предприятий в ходе землетрясений в Венесуэле не пострадали, здание посольства не повреждено, сообщили в посольстве в Каракасе.

    В результате землетрясения в Венесуэле пострадавших среди сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, а также российских компаний, работающих в этой стране, нет, передает РИА «Новости».

    Дипломаты добавили, что разрушений на территории учреждения не зафиксировано.

    Количество жертв двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайное положение.

    Землетрясение в Венесуэле повредило более 1,4 тыс. объектов инфраструктуры.

    При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян.

    24 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    «Единая Россия» помогает пострадавшим от урагана на Урале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты партии «Единая Россия» оказывают всестороннюю помощь жителям Кушвы в Свердловской области, которые пострадали от мощного урагана.

    «В городе повреждены 124 частных дома, в том числе 32 строения разрушены полностью. На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя», – рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич, сообщается на сайте «Единой России».

    В Бугуруслане Оренбургской области из-за подтоплений открылся специальный волонтерский центр. В настоящее время 40 человек занимаются доставкой воды и продуктов, а также планируют работу в пунктах временного размещения. К ним вскоре присоединятся добровольцы из Бузулука.

    Кастюкевич отметил, что волонтеры готовы оперативно помогать людям, предоставляя не только физическую, но и психологическую, а также юридическую поддержку. Напомним, 22 июня из-за обильных осадков на Урале затопило жилые дома и дороги, что привело к введению режима ЧС и эвакуации населения.

    Ранее глава Свердловской области Денис Паслер пообещал выплатить компенсации владельцам поврежденного ураганом жилья.

    В региональном управлении МЧС сообщили о 16 пострадавших в результате разгула стихии на Урале.

    Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие

    Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года

    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие
    @ Javier Campos/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В среду у побережья Венесуэлы зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,5, которые могут оказаться разрушительнее исторического катаклизма начала прошлого века.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в среду, стало самым крупным в Венесуэле с 1900 года, пишет The New York Times.

    Геологическая служба США (USGS) предупреждает, что последствия могут оказаться более смертоносными, чем после катастрофы 126-летней давности. Точное число жертв и масштабы разрушений пока неизвестны.

    Катаклизму предшествовал форшок магнитудой 7,2. «Землетрясение может вызвать изменение напряжения в земле, и это может вызвать другие землетрясения, что, вероятно, и произошло в Венесуэле», – заявил геофизик USGS Уильям Барнхарт.

    Он добавил, что страна находится между Южно-Американской и Карибской тектоническими плитами, поэтому подобные явления там не редкость.

    Предыдущий рекордный по силе подземный толчок магнитудой 7,7 был зафиксирован 29 октября 1900 года. Тогда так называемое землетрясение Сан-Нарцисо разрушило Каракас, унеся жизни 21 человека и ранив еще 50. В городе обрушились сотни зданий, включая церкви и правительственные учреждения, а многим жителям пришлось переселиться в палатки. Более поздние крупные землетрясения в стране происходили в 1997 и 2018 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за подземных толчков. В результате масштабных разрушений погибли 32 человека.

    Десять государств предложили пострадавшей республике свою помощь.

    Комментарии (8)
    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (2)
    25 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    Сейсмолог объяснил несвязность между собой землетрясений в Венесуэле и Японии

    Сейсмолог Чебров: Между землетрясениями в Венесуэле и Японии нет прямой зависимости

    Сейсмолог объяснил несвязность между собой землетрясений в Венесуэле и Японии
    @ Михаил Макеев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Венесуэльские и японские землетрясения произошли в рамках собственных независимых тектонических процессов и никак не связаны друг с другом, а общая сейсмическая активность на планете не растет, сказал газете ВЗГЛЯД директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, комментируя серию разрушительных подземных толчков в Венесуэле и Японии.

    «Венесуэла и Япония имеют совершенно разные тектонические системы, и связывать произошедшие там события нет никаких оснований. Двойное землетрясение в Венесуэле – это одно растянутое событие. Эта страна расположена на стыке Южноамериканской и Карибской тектонических плит, которые постоянно движутся относительно друг друга, накапливая напряжение в земной коре. Когда оно резко высвобождается, происходит землетрясение», – говорит Чебров.

    А в Японии тем временем происходили свои собственные тектонические процессы, продолжает собеседник. Более того, это абсолютно незначительное для данной страны событие – локальное, ни на что не повлиявшее. Более того, и Венесуэла, и Япония исторически сейсмически активные регионы. У каждого из этих землетрясений есть свои региональные причины, и искать между ними прямую зависимость не следует.

    Сейсмолог также опроверг распространенное представление о нарастании сейсмической активности на Земле. «Если внимательно посмотреть, никакого усиления на самом деле не происходит. Количество сильных землетрясений в единицу времени в среднем не меняется. В основном путаница возникает из-за того, что совершенствование регистрирующей аппаратуры позволяет фиксировать все больше слабых толчков, которые раньше просто не попадали в каталоги и не были известны широкой общественности», – подчеркивает он.

    Эксперт также подчеркивает, что большинство сильных землетрясений происходит именно там, где их и следует ожидать – в сейсмических поясах на границах тектонических плит. Необъяснимые случаи существуют, но они крайне редки и не встречались в последнее время.

    «Что касается прогнозов, то пока надежных технологий краткосрочного предупреждения о сейсмической активности не существует. Есть зоны, где землетрясение более вероятно – та же Камчатка. Но назвать конкретное время, когда оно будет, невозможно», – заключил Чебров.

    В ночь со среды на четверг у побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения – магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера. По данным на 25 июня, число погибших достигло 164 человек, пострадали более 970. Власти объявили в стране чрезвычайное положение, зафиксированы оползни в шести штатах. Впоследствии сейсмологи зарегистрировали еще десять афтершоков магнитудой до 4,5, что усугубило последствия катастрофы. Отмечается, что толчки магнитудой 7,5 стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года.

    Параллельно с событиями в Венесуэле в ночь на четверг землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии, а его отголоски почувствовали даже жители российских Курил – острова Кунашир. За последние десять дней подземные толчки фиксировались также в Крыму, Грузии, у берегов Крита, на Камчатке, в Индонезии, на Кубе и Филиппинах.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 12:02 • Новости дня
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    @ RONALD PENA R/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле создали цифровую платформу для поиска пропавших без вести из-за масштабных перебоев со связью после двух мощных землетрясений. Спустя несколько часов работы платформы было подано 9166 заявлений о пропавших без вести.

    После двух сильных землетрясений, вызвавших серьезные проблемы со связью, в стране запустили цифровую платформу desaparecidosterremotovenezuela.com, сообщает El Nacional.

    Сайт работает как гражданский канал, позволяющий сообщать о пропавших без вести или подтверждать, что близкие находятся в безопасности.

    «После землетрясения многие семьи до сих пор не знают о своих. Если вы не можете связаться с кем-то, сообщите об этом здесь. А если вы уже нашли его, дайте нам знать, чтобы его имя приносило спокойствие, а не тревогу», – говорится в главном сообщении проекта.

    В первые часы работы платформа зарегистрировала 9721 пользователя. Согласно статистике сайта, 9166 человек остаются пропавшими без вести, а 555 граждан уже найдены живыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами разрушительных землетрясений в Венесуэле стали 32 человека.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении общенационального режима чрезвычайного положения.

    Минувшей ночью сейсмологи зафиксировали десять новых подземных толчков.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии РФ в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощные подземные толчки потребовали срочной эвакуации дипломатического представительства России в Каракасе, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    Российские дипломаты покинули здание посольства в Венесуэле после сильного землетрясения, заявил посол РИА «Новости».

    «Мы эвакуировались из здания посольства. Пострадавших нет, разрушений на территории тоже нет. Позднее будет проведена оценка состояния здания», – сообщил глава дипломатической миссии.

    Он отметил, что подземные толчки ощущались очень интенсивно. Сначала возникло ощущение приближающегося поезда метро, а затем последовали сильные удары снизу.

    В социальных сетях появились кадры с последствиями подземных толчков. На видеозаписях заметны повреждения строений, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса. Официального подтверждения информации о пострадавших пока не поступало.

    Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,2 в 56 километрах от Валенсии. Геологическая служба США оценила силу стихии в 7,1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня  зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков   назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек

    Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 164 человек

    Землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек
    @ RAYNER PENA/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле после землетрясения подтвердили гибель 164 человек и 971 пострадавших, множество раненых нуждается в медицинской помощи и эвакуации.

    На территории Венесуэлы в результате землетрясения выросло число жертв, передает РИА «Новости». По последним данным, подтверждена гибель 164 человек, еще 971 человек получил ранения различной степени тяжести.

    Официальные сведения озвучила уполномоченный президента страны Дельси Родригес. В телеобращении, которое транслировал канал TeleSUR, она заявила: «По имеющимся данным, 164 человека погибли, 971 получил ранения». Руководство страны продолжает уточнять последствия стихии и сводки о пострадавших.

    Власти Венесуэлы продолжают собирать информацию о состоянии раненых и последствиях землетрясения.

    Ранее сообщалось что подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и гибели 32 человек.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение и рассказала об оползнях в шести штатах.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования венесуэльским властям в связи с трагическими последствиями землетрясения.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 21:13 • Новости дня
    В ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
    В ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
    @ Stringer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные подземные толчки в штате Яракуй в Венесуэле привели к гибели сотен людей, а более 50 тыс. местных жителей числятся пропавшими без вести, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

    «Это чрезвычайно сложная спасательная операция. Более 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести, более 500 погибли, поэтому разбор завалов представляет собой колоссальную задачу», – заявил представитель организации, передает ТАСС.

    В зоне бедствия повсюду видны разрушенные здания, спасатели продолжают искать выживших под руинами.

    Напомним, трагедия произошла вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в десяти километрах друг от друга на территории штата Яракуй, после чего последовало 214 афтершоков.

    На данный момент подтверждена гибель 589 человек, пострадали почти 3 тыс. жителей.

    В январе 2010 года в Гаити при подобных обстоятельствах погибли более 200 тыс. граждан, в октябре 2005 года в Кашмире жертвами стали около 73 тыс., а стихия на границе Турции и Сирии в феврале 2023 года унесла жизни почти 53,5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589 человек.

    Местные жители подали более 9 тыс. заявлений о пропавших без вести через специальную цифровую платформу.

    В результате стихийного бедствия пострадали трое граждан России.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 08:27 • Новости дня
    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках

    USGS: В ближайшие сутки в Венесуэле произойдут афтершоки магнитудой выше 5,0

    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках
    @ Pedro Mattey/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле после сильного землетрясения ожидается серия афтершоков, среди которых возможны толчки магнитудой более 5,0 в течение ближайших суток.

    Геологическая служба США USGS прогнозирует высокую вероятность сильных повторных подземных толчков в Венесуэле после недавнего землетрясения, передает ТАСС. По оценке специалистов, в течение 24 часов могут произойти ощутимые афтершоки.

    В официальном прогнозе USGS говорится: «С вероятностью 89%, произойдет один или более [подземный толчок магнитудой 5,0 и выше]». Ведомство также указывает, что сохраняются «значительные шансы» на еще более мощные афтершоки магнитудой 6,0 и выше.

    Вероятность толчков магнитудой от 6,0 в течение ближайших суток оценивается в 23%. При этом, по расчетам службы, шанс регистрации таких афтершоков в течение недели после основного землетрясения возрастает до 43%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недалеко от венесуэльского города Валенсия были зарегистрированы подземные толчки силой до 7,2 балла и объявлена угроза цунами.

    Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб от землетрясения в Венесуэле в диапазоне от 1 до 5% ВВП страны.

    Посольство России в Каракасе из-за сильных толчков эвакуировало персонал из здания дипмиссии, пострадавших и разрушений на ее территории нет.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо сообщил об увеличении числа погибших при землетрясении до 235 человек.

    «По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня мы оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Большинство из них получили легкие травмы, однако есть также пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые, многим потребовались хирургические вмешательства», – приводит РИА «Новости» слова Альварадо в эфире государственного телеканала VTV.

    Он добавил, что погибшие поступали в больницы без признаков жизни или умирали сразу после госпитализации.

    Наиболее тяжелая обстановка сложилась в штате Ла-Гуайра, где зафиксировано самое большое количество жертв и раненых. Для расширения возможностей по оказанию помощи там развернули полевые госпитали вооруженных сил, частных клиник и местного Красного Креста.

    Сразу после трагедии власти направили в пострадавшие районы более пяти тыс. медицинских работников, включая свыше 1200 врачей. К спасению людей подключились государственные и частные клиники.

    В среду в Венесуэле произошло два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране ввели режим чрезвычайного положения, продолжаются поисково-спасательные операции и разбор завалов рухнувших зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение из-за масштабных разрушений после землетрясения. Десять государств и ряд международных организаций предложили Венесуэле свою помощь. США выделили Венесуэле 150 млн долларов для борьбы с последствиями землетрясения.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 11:34 • Новости дня
    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков

    В Венесуэле зафиксировали десять афтершоков после разрушительных землетрясений

    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков
    @ Javier Campos/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью центральные регионы южноамериканской республики столкнулись с новыми подземными толчками магнитудой до 4,5, что усугубило последствия недавней природной катастрофы.

    Венесуэльский фонд сейсмологических исследований зарегистрировал десять новых подземных толчков, пишет издание El Nacional.

    Магнитуда афтершоков варьировалась от 2,4 до 4,5, при этом очаги находились на глубине от 4,8 до девяти километров. Шесть из них пришлись на штат Ла-Гуайра, который сильнее всего пострадал от двух мощных землетрясений накануне.

    «Ла-Гуайра переживает настоящую трагедию», – заявила временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

    По предварительным данным властей, жертвами стихии стали 32 человека, еще более 700 получили ранения. Однако эти цифры не учитывают ситуацию в Ла-Гуайре, где проживает полмиллиона человек и масштабы разрушений еще предстоит оценить.

    Политик также сообщила о временном закрытии международного аэропорта Майкетия из-за серьезных повреждений инфраструктуры. В здании воздушной гавани обрушились участки крыши и стен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Венесуэлы объявило режим общенационального чрезвычайного положения из-за мощных подземных толчков.

    В результате масштабных разрушений погибли 32 человека. В штате Ла-Гуайра после серии землетрясений рухнул восьмиэтажный прибрежный отель.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 08:18 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 32 человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и десяткам человеческих жертв, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

    «На данный момент мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров», – заявила Родригес, передает РИА «Новости».

    По ее словам, именно этот регион пострадал сильнее всего. Там обрушились десятки зданий, поэтому спасатели ведут напряженную работу по поиску выживших под завалами.

    Соединенные Штаты мобилизовали группы спасателей и медиков для помощи венесуэльской стороне, заявил и.о. заместителя госсекретаря США Джереми Левин.

    Совместно с партнерами планируется отправка гуманитарных грузов и других необходимых ресурсов.

    Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что ведомство находится на прямой связи с венесуэльскими властями для координации действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб государству в 5% ВВП.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 05:15 • Новости дня
    В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала венесуэльский народ к единству перед лицом ситуации, вызванной двумя землетрясениями магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера, которые произошли в стране в среду.

    Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране и сообщила об оползнях в шести штатах после землетрясения, передает портал Infobae.

    «Государственные службы продолжают работу и развертывание по всей стране. В ближайшие несколько дней на этой неделе занятий в стране не будет. Мы активировали всю государственную и частную сеть здравоохранения, особенно в наиболее пострадавших районах», – заявила она в официальном сообщении.

    Она также сообщила, что Венесуэла зафиксировала 20 афтершоков после основных землетрясений, и призвала население к сотрудничеству.

    «Мы хотим попросить населения о максимальном сотрудничестве. Дома, получившие значительные структурные повреждения, должны быть эвакуированы», – сказала она.

    Родригес подчеркнула, что произошло серьезное событие, и некоторые штаты особенно пострадали.

    «В столице произошли обрушения зданий в различных районах; Миранда и Ла-Гуайра также сильно пострадали. Инциденты произошли в Арагуа, Карабобо и Фальконе», – добавила она.

    Власти пока не предоставили данные о количестве погибших и пострадавших по всей стране, но местные чиновники и очевидцы сообщали о обрушениях зданий, спасательных операциях и растущем числе раненых, передает Reuters.

    «У нас обрушились здания, дома и коттеджи, и мы принимаем меры, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства и гражданскую помощь. Пожарная служба и полиция приведены в боевую готовность», – заявил министр внутренних дел Диосдадо Кабельо в эфире государственного телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,1 балла, в некоторых районах доходившее до 7,2 и 7,5. Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран.


    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ряд государств и международных организаций выразили готовность помочь венесуэльской стороне, пострадавшей от землетрясения, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.

    «Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку», – заявила политик, передает РИА «Новости».

    Содействие предложили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Британия, Бразилия и Мексика.

    С правительством также связались представители ООН и международных финансовых институтов, готовые помочь в ликвидации последствий стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипломатического представительства в Каракасе из-за мощных подземных толчков.

    Геологическая служба США оценила силу землетрясения недалеко от города Валенсия в 7,2 балла.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 02:30 • Новости дня
    В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощные подземные толчки зафиксированы недалеко от крупного венесуэльского города Валенсия, объявлена угроза возникновения цунами.

    Подземные толчки магнитудой 6,2 были зарегистрированы в 01.04 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 56 км от Валенсии, где проживает более 1,6 млн человек.

    Очаг сейсмического события залегал на глубине 35 км. Впоследствии Геологическая служба США уточнила, что сила землетрясения достигла 7,1, а позднее ее повысили до 7,2.

    Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступали. При этом Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе США объявил об угрозе возникновения цунами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 21:35 • Новости дня
    Жертвами мощного землетрясения в Венесуэле стали 188 человек

    Власти Венесуэлы сообщили о гибели 188 человек при землетрясении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По меньшей мере 188 человек погибли и 1520 пострадали в результате разрушительного землетрясения на территории Венесуэлы, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

    «На данный момент мы, к сожалению, должны сообщить о 188 погибших венесуэльцах в результате землетрясения. Ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь», – заявил политик в телевизионном обращении к нации, передает РИА «Новости».

    Парламентарий добавил, что 157 человек все еще числятся пропавшими без вести. Кроме того, более 200 местных жителей оказались заблокированы под завалами обрушившихся зданий. Спасатели продолжают активные поисковые работы в зонах бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти подтвердили гибель 164 человек.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения.

    В северном штате Ла-Гуайра обрушилось восьмиэтажное здание прибрежного отеля.

    Комментарии (0)
    Главное
    Начальник отделения погранотряда Украины ликвидирован в Харьковской области
    Группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском
    «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    Сикорский предложил назвать аэропорт Жешува в честь жертв УПА
    Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией
    В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех дней
    В США набирают популярность приложения знакомств для антипрививочников

    Евросоюз напрашивается на газовую войну с США

    США угрожают ЕС тем, что он лишится американского СПГ, если не смягчит свои климатические требования. Для Европы это стало бы катастрофой, так как зависимость от поставок сжиженного газа из-за океана сильно выросла. Ситуация усугубляется тем, что от российского газа Брюссель сам избавляется. А катарский СПГ может исчезнуть по той же причине, что и американский. Зачем Евросоюз загоняет себя в угол? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине

    «Они больше не являются нейтральным посредником», – так Эммануэль Макрон описал статус США в переговорах по Украине. Президент Франции отметил, что администрация Дональда Трампа ранее поддержала документ, в котором Штаты выступают партнерами Украины по вопросам военной помощи и антироссийских санкций. В ответ в Кремле отметили, что США никогда и не обладали «абсолютной нейтральностью» в украинском конфликте. С какой целью Макрон выступил с этим заявлением? Подробности

    Перейти в раздел

    Як-130 родился заново

    «Летающая парта» для обучения российских военных летчиков становится полноценной боевой машиной: свой первый полет совершил модернизированный Як-130М. «Внешне это знакомый Як-130, но по своим характеристикам – совершенно новый самолет», заявляют в Ростехе. Какие новые компоненты дают машине настоящие боевые возможности? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский стройбат выдал планы агрессии против России на Балтике

    Новые разведпризнаки, говорящие об активной подготовке Запада к войне с Россией, продемонстрированы на Балтике. Наиболее яркими примерами в этом смысле являются действия американского морского стройбата. Что это за части и о каких конкретно учениях и подготовительных мероприятиях идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации