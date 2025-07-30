Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.13 комментариев
В Шанхае эвакуировали 280 тыс. человек из-за мощных ливней
Из-за проливных дождей и порывов ветра до 28 м/с, вызванных тайфуном «Ко-Мэй», в Шанхае эвакуированы свыше 280 тыс. жителей, сообщило Центральное телевидение Китая.
Власти Шанхая эвакуировали более 280 тыс. человек из-за мощных проливных дождей, вызванных тайфуном «Ко-Мэй», сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Эвакуированных временно разместили в безопасных районах мегаполиса. Такое решение принято для минимизации рисков, связанных с наводнениями.
Из-за стихии в городе введён третий уровень реагирования на наводнения и тайфуны – это предпоследняя степень опасности. Метеорологи прогнозируют, что за сутки в Шанхае выпадет более 80 мм осадков, что может привести к подтоплениям в уязвимых районах.
Тайфун «Ко-Мэй» достиг региона в ночь на 30 июля, принес с собой ливни и сильные порывы ветра. Скорость ветра в некоторых районах может достигать 28 метров в секунду, отмечают синоптики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пекина эвакуировали более 3 тыс. человек из-за сильных ливней. В других регионах Китая из-за наводнения эвакуировали более 80 тыс. человек. В Китае обрушение моста во время стихийного бедствия привело к многочисленным жертвам.