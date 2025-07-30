В Шанхае эвакуировали 280 тыс. человек из-за мощных ливней

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Шанхая эвакуировали более 280 тыс. человек из-за мощных проливных дождей, вызванных тайфуном «Ко-Мэй», сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Эвакуированных временно разместили в безопасных районах мегаполиса. Такое решение принято для минимизации рисков, связанных с наводнениями.

Из-за стихии в городе введён третий уровень реагирования на наводнения и тайфуны – это предпоследняя степень опасности. Метеорологи прогнозируют, что за сутки в Шанхае выпадет более 80 мм осадков, что может привести к подтоплениям в уязвимых районах.

Тайфун «Ко-Мэй» достиг региона в ночь на 30 июля, принес с собой ливни и сильные порывы ветра. Скорость ветра в некоторых районах может достигать 28 метров в секунду, отмечают синоптики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пекина эвакуировали более 3 тыс. человек из-за сильных ливней. В других регионах Китая из-за наводнения эвакуировали более 80 тыс. человек. В Китае обрушение моста во время стихийного бедствия привело к многочисленным жертвам.