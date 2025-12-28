  • Новость часаВС России освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области
    Россия перешла к новому этапу борьбы с коррупцией
    Названа причина разногласий между Мерцем и Макроном
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    В Британии объяснили пропуск Стармером совещания с Зеленским
    Лавров дал совет правительству Японии
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Для государства коррупция – опасный конкурент

    Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    28 декабря 2025, 12:11

    Вулкан Этна выбросил лаву на 400 метров на Сицилии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вулкан Этна на острове Сицилия вновь проявил активность: очередной всплеск выбросил лаву на высоту до 400 метров, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

    По данным института, в северо-восточном кратере в 14:15 по всемирному времени 27 декабря зафиксирован новый эпизод фонтанирования лавы. Возникли лавовые струи высотой до 400 метров, а поток дымa и пирокластического материала поднялся на несколько километров над вершиной вулкана, после чего был унесен ветром в западном направлении, передает РИА «Новости».

    Ingv отмечает, что новая фаза активности Этны началась еще 24 декабря. Из-за густой облачности эксперты не могут в полной мере оценить происходящее, однако камеры наблюдения зафиксировали выбросы раскаленного материала. К вечеру субботы камеры продолжали фиксировать мощные и непрерывные вспышки в районе северо-восточного кратера.

    Пока деятельность вулкана не оказала влияния на работу ближайшего аэропорта города Катания. Однако для авиаузла установлен самый высокий – красный – уровень тревоги по международной классификации организации безопасности полетов Vona.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8,5 км. А над вулканом Этна в Италии поднялось многокилометровое облако вулканического пепла после обрушения одного из флангов кратера.

    27 декабря 2025, 13:58
    Военный эксперт объяснил массированный удар возмездия по Украине

    Военный эксперт Кнутов: Массированные удары по Украине – это призыв к Киеву садиться за стол переговоров

    Военный эксперт объяснил массированный удар возмездия по Украине
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новые массированные удары России – это призыв к Украине садиться за стол переговоров, также они признаны показать, что если Россия решит разговаривать жестким языком, то Украина в вопросах энергетики и промышленного производства практически окажется в XIX веке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на субботу ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ.

    «Цель массированного удара России – серьезно ослабить военно-промышленный комплекс Украины. В Киеве находятся военные штабы и различные пункты управления. Я думаю, что в украинской столице также были поражены чисто военные и энергетические объекты. Но нужно дождаться данных объективного контроля», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Задача России сейчас заключается в том, чтобы «сконцентрировать внимание киевского руководства на ликвидации последствий этих ударов». «Пока это только предупреждение Владимиру Зеленскому, который при поддержке европейцев выдвигает новые требования по мирному урегулированию. Эти удары призваны показать, что если Россия решит разговаривать жестким языком, то Украина в вопросах энергетики и промышленного производства практически окажется в XIX веке. России по силам добиться этого, что она и демонстрирует», – пояснил собеседник.

    По мнению Кнутова, массированный удар – «это фактически призыв к Украине садиться за стол переговоров и договариваться на тех условиях, которые были выработаны президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на переговорах на Аляске в августе этого года».

    «С другой стороны, Россия демонстрирует свои большие возможности в чисто военном отношении. Если мы начнем так же работать по Харькову и Днепропетровску (украинское название Днепр), то там мало что останется от промышленного производства. Но мы пока не делаем этого, а пытаемся убедить киевские власти сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, в Киеве не слышат наших дипломатических призывов. Поэтому остается только одно – военное воздействие», – пояснил Кнутов.

    Использование разнообразных средств поражения, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал», беспилотники «Герань» и «Гербера», влияет на способность систем ПВО Украины противостоять массированным ударам.

    «Большое количество беспилотников призвано отвлечь ПВО и практически ведут к тому, что зенитная артиллерия и различные наземные комплексы начинают расходовать дорогие ракеты. Большое количество целей в воздухе перегружает ПВО Украины, комплексы просто не успевают отрабатывать по потоку беспилотников, которые двигаются с разных направлений», – пояснил спикер.

    Таким образом, России удается повысить результативность своих ракетных ударов. «Гиперзвуковые комплексы задействуются для поражения наиболее важных целей, в первую очередь это переданные Украине ЗРК Patriot. Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что еженедельно на Украине уничтожается или выводиться из строя один Patriot. Оценивая ситуацию в целом, с учетом жалоб Зеленского на нехватку комплексов ПВО, можно сказать, что небо над Украиной дырявое и не прикрыто полностью. А различные российские ударные средства имеют подавляющее преимущество», – рассуждает Кнутов.

    В ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины. Как пояснили в Минобороны РФ, это был ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА.

    Первый сигнал тревоги был объявлен в Киеве в 2.27 ночи по местному времени (3.27 мск) и сохранялся до настоящего момента. Воздушная тревога также объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу города наблюдается сниженное давление воды. Причиной названы повреждения в системе энергоснабжения. Городские власти позже рассказали об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева. Из-за пожаров в украинской столице образовался густой смог.

    По данным украинских СМИ, есть повреждения на киевских ТЭС и ТЭЦ. По данным премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в Киеве и области без света остались около 600 тыс. абонентов.

    27 декабря 2025, 18:42
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву

    Норвежец Карлсен нарушил шахматный этикет после проигрыша россиянину Артемьеву

    Tекст: Мария Иванова

    Норвежец Магнус Карлсен не расставил фигуры на доске после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по быстрым шахматам; он быстро покинул турнирный зал, оттолкнув камеру оператора.

    Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на свое поражение от Владислава Артемьева в партии на чемпионате мира по быстрым шахматам, передает ТАСС.

    Норвежец не стал расставлять фигуры на доске по завершении встречи. По шахматной традиции соперники после матчей приводят доску в порядок, однако Карлсен в этот раз ограничился лишь тем, что быстро пожал руку Артемьеву и вышел из зала, оттолкнув при этом камеру съемочной группы. Инцидент произошел сразу после окончания партии.

    Владислав Артемьев, который играл белыми, сумел одолеть экс-чемпиона мира. Россиянин после семи туров набрал 6,5 очка и занимает первую строчку турнирной таблицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 июня юный шахматист из России Максим Иванников одержал победу над норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном в онлайн-турнире.

    26 декабря 2025, 17:45
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    27 декабря 2025, 16:10
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео, на котором в день празднования Рождества на Украине участники в языческих костюмах признались, что не знают, кто такой Иисус Христос.

    Захарова в Telegram-канале прокомментировала видео с празднования Рождества на Украине.

    В ролике запечатлены люди в масках козла, смерти и ангела, которые признаются, что не знают, кто такой Иисус Христос, а участие в праздновании связано со сбором средств для штурмовой бригады.

    «Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало Праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал», – отметила Захарова.

    Власти Украины решили отмечать 7 января профессиональный праздник программистов вместо традиционного православного Рождества.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти указывает на его озлобленность и неадекватность.

    27 декабря 2025, 20:06
    Politico: Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    Politico: Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    @ Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары возмездия России по украинским объектам вызвали сильную обеспокоенность среди восточноевропейских стран Североатлантического альянса накануне переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трамп, сообщает Politico.

    Издание Politico подчеркнуло, что российские авиаудары на Украине повысили уровень тревоги среди членов альянса, передает РИА «Новости». Отмечается, что массированные удары произошли всего за сутки до того, как Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться для обсуждения нового мирного плана.

    В Польше военное командование подняло в воздух свои самолеты из-за активности российских сил близ украинской границы. Представители польских вооруженных сил подтвердили, что подобная мера была реализована в ответ на развитие ситуации в регионе.

    Ранее в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины.

    27 декабря 2025, 13:38
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные продолжают уничтожать небольшие группы противника на улицах Купянска.

    «Я нахожусь в городе Купянске на улице первого мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам», – рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что город Купянск в Харьковской области остается под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

    Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    27 декабря 2025, 21:11
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона, заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов СВО.

    Продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий, передает ТАСС. Владимир Путин отметил на совещании, что по темпам, наблюдаемым на линии боевого соприкосновения, вывод подразделений ВСУ фактически утратил значимость для России.

    «И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», – заявил президент.

    Путин обратил внимание, что западные эксперты рекомендуют киевскому руководству принять достойные предложения по прекращению конфликта. Он отметил, что эти условия обеспечивают долгосрочную безопасность и экономическое восстановление Украины наряду с возможностью восстановления отношений с Россией.

    27 декабря Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова. Президент поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о контроле над половиной городской застройки Константиновки.

    На данный момент вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    27 декабря 2025, 21:47
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С начала 2026 года в России увеличится МРОТ и вступит в силу целый ряд реформ, включая ежегодный призыв в армию и новые правила социальной поддержки.

    С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые законы и поправки. Минимальный размер оплаты труда повысят до 27 093 рублей, а самозанятым предложат участвовать в эксперименте по добровольным взносам на социальное страхование, что даст право на оплачиваемый больничный, передает ТАСС.

    Федеральная налоговая служба получит возможность оценивать финансовое состояние компаний и ИП на основе новых критериев. Банком России расширен перечень признаков мошеннических операций с шести до 12 .

    Коснутся изменения и армии: стартует круглогодичный призыв, в течение года будут проходить медкомиссия, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии. Пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, а период ухода за ребенком до полутора лет полностью включат в страховой стаж для каждого ребенка без ограничений по количеству лет.

    Будет сохранен период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев (22,5 года). Для семей с невысокими доходами вводится новая налоговая выплата – возврат части уплаченного НДФЛ за прошедший год, рассчитывать ее будет ФНС исходя из доходов всей семьи. Регионы получат дополнительные средства на лечение граждан с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.

    Гостиницы разрешат принимать водительские удостоверения как документ для регистрации. Вступит в силу новый классификатор профессий: 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих, в перелике появятся современные направления – SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, коуч, спа-менеджер и другие.

    Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%.

    Депутат Бессараб рассказала о росте максимальной выплаты по больничному.

    Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года.

    27 декабря 2025, 16:12
    Мясников осудил поведение «антистатиночников» в новогодние праздники

    Мясников предупредил россиян о рисках отказа от статинов в новогодние праздники

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный врач Александр Мясников предостерег россиян от прекращения приема статинов в новогодние дни, подчеркнув угрозу инсульта или инфаркта.

    Доктор Александр Мясников выступил с резкой критикой россиян, которые прекращают прием статинов, опасаясь их совместимости с алкоголем, сообщает «Россия 1». В программе «О самом главном» он назвал таких людей «антистатиночниками» и подчеркнул, что многие из них следуют советам блогеров или некомпетентных врачей, что приводит к тяжелым последствиям.

    Врач отметил, что особенно опасны отказы от статинов в праздничные дни, когда уровень стресса и употребление алкоголя могут возрастать. Он напомнил, что резкое прекращение приема этих препаратов может спровоцировать серьезные осложнения для здоровья.

    Статины применяются для снижения уровня холестерина в крови и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инсультов и атеросклероза. Мясников призвал не поддаваться сомнительной информации и строго соблюдать врачебные назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мясников предупредил о серьезных рисках для здоровья при бесконтрольном приеме аспирина и назвал его самым опасным лекарством.

    Также доктор заявил, что вопрос о суточной норме воды преувеличен и отметил, что веками люди ориентировались на чувство жажды и этого было достаточно.

    27 декабря 2025, 20:45
    Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова

    Путин поблагодарил освободивших Димитров бойцов за эффективность и смекалку

    Tекст: Мария Иванова

    Во время совещания на одном из командных пунктов спецоперации президент России Владимир Путин отметил профессионализм и находчивость военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 5-й мотострелковой бригады за эффективную работу и проявленную смекалку при освобождении города Димитров в ДНР, передает ТАСС.

    «Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат», – обратился президент к участникам операции во время совещания на одном из командных пунктов СВО. Он отдельно отметил мужество, героизм, а также грамотное управление войсками.

    «Поздравляю <…> всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений», – подчеркнул он.

    «Знаю – и начальник Генерального штаба докладывал: проявили, что называется, смекалку и мужество. Спасибо вам большое!» – добавил президент.

    В рамках встречи Путин по видеосвязи заслушал доклады командиров освобождавшей Димитров бригады.

    К разговору был подключен полковник Рамиль Фасхутдинов, который сообщил о текущей ситуации в городе и ходе штурма. Позже присоединился и старший лейтенант Владимир Сененко, один из первых вошедших в Димитров, что, по словам Путина, также важно для объективной картины происходящего.

    Президент подчеркнул: «Что касается Димитрова – это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики».

    По словам главы государства, позиция, занятая российскими военными, позволяет продвигаться к выполнению поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин посетил один из пунктов управления войск спецоперации.

    Президент России ранее, в ходе «Итогов года», дал подробный комментарий о ситуации на фронте.

    27 декабря 2025, 14:24
    В Италии оценили ущерб от запрета импорта сантехники в Россию

    Италия потеряет 140 млн евро из-за запрета поставок сантехники в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянские предприятия могут ежегодно недополучать порядка 140 млн евро из-за запрета на экспорт сантехники в Россию, существенно пострадают малые и средние компании, заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

    Италия может лишиться примерно 140 млн евро в год из-за запрета на поставку сантехники в Россию, рассказал президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, передает РИА «Новости».

    По его оценке, совокупные потери с учетом других попавших под санкции товарных категорий могут достичь 250 млн евро в год.

    Трани отметил, что подобные ограничения наносят серьезный ущерб множеству компаний в Италии, в особенности малым и средним, которые ранее крепко удерживали свои позиции на российском рынке. Он подчеркнул, что последствия ограничительных мер для отдельных производителей будут более ощутимы.

    Напомним, российская экономика с 2022 года столкнулась с масштабными западными санкциями. По данным агентства, против России действует почти 31 тыс. ограничений, а Евросоюз уже принял 19 пакетов санкций.

    Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, в том числе унитазов и биде, в Россию в рамках 19 пакета санкций.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что россияне с юмором восприняли это решение, а европейские производители теперь несут убытки.

    27 декабря 2025, 21:36
    Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве из-за зарплаты на стройке в Москве

    Бастрыкин потребовал доклад об убийстве из-за зарплаты на стройке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад после смерти рабочего на строительном объекте столицы на фоне спора из-за зарплаты, сообщили в Следственном комитете России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о расследовании убийства на одной из строек Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале СК России. По предварительной информации, преступление произошло после конфликта рабочих из-за невыплаченной зарплаты.

    По данным из социальных сетей, на строительном объекте между приезжими рабочими вспыхнул конфликт, который перерос в драку с применением колото-режущих предметов.

    В результате столкновения погиб один человек. Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ, предполагающей ответственность за убийство.

    В жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием около 20 человек, которые использовали палки и лопаты.

    Полиция в Петербурге задержала пятерых мигрантов после поножовщины.

    27 декабря 2025, 14:07
    НАБУ и САП разоблачили ОПГ депутатов Рады
    НАБУ и САП разоблачили ОПГ депутатов Рады
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили организованную преступную группу, в которую, по их данным, входили действующие депутаты Верховной рады.

    Об этом сообщается в официальном Telegram-канале НАБУ, передает ТАСС.

    «НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины», – сказано в сообщении. Следователи считают, что члены группы регулярно получали незаконное вознаграждение за свое голосование в парламенте.

    Ведомства отметили, что детали и роль каждого из фигурантов будут раскрыты позднее.

    Ранее НАБУ и САП раскрыли схему хищений на Украине при закупке дронов и РЭБ.

    27 декабря 2025, 20:38
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    27 декабря 2025, 15:45
    Политолог отреагировал на разоблачение ОПГ депутатов в Верховной раде

    Политолог Корнилов: Коррупция в Раде – это механизм принятия законопроектов

    Политолог отреагировал на разоблачение ОПГ депутатов в Верховной раде
    @ nab_ukraine

    Tекст: Андрей Резчиков

    На Украине каждый депутат знает цену голосования, в Верховной раде есть свои расценки, и для страны это обычная практика, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. В субботу стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и прокуроры разоблачили организованную преступную группу с участием депутатов Верховной рады.

    «Коррупция является частью работы руководителей фракций в Верховной раде Украины. Каждый депутат знает, сколько стоит голосование за или против того или иного законопроекта. За все время существования Рады там сформировались свои расценки. Так что для Украины это обычная практика», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Все прекрасно знают, что перед принятием каждого законопроекта ведутся своеобразные работы с депутатами, представителями так называемой оппозиции, – продолжил собеседник. – Депутатов порой даже привозят на заседания из СИЗО, чтобы они проголосовали за нужное решение».

    По его словам, подконтрольные США Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали системную кампанию по ослаблению власти Владимира Зеленского. «По «делу Миндича» Зеленскому дали понять, что начали работать с людьми из его окружения. Он поначалу как бы воспринял это, а потом успокоился. Поэтому ему снова напоминают, что только Миндичем дело может не ограничиться», – полагает эксперт.

    По мнению Корнилова, обвинения против депутатов от правящей партии «Слуга народа» не могут повлиять на стабильность парламентской коалиции.

    «По большому счету коалиции там уже нет. Мы видим, как Зеленский толком не может принять ни одного закона и в принципе не принял бы сейчас бюджета, если бы не резкое повышение депутатам зарплаты. Только этим купили», – подчеркнул Корнилов.

    Политолог добавил, что каждый коррупционный скандал влияет на доверие общества к институтам власти в любой стране. «Другое дело, что длительное время Зеленский не зависит от общества. Он отменил выборы и процесс голосования. Какая ему разница, доверяют ли украинцы институтам власти? Людей хватают на улицах, заталкивают в «бусики» и бросают в качестве пушечного мяса на фронт. Разве Зеленского интересует мнение народа?» – задается вопросом эксперт.

    В субботу стало известно о том, что НАБУ совместно с САП разоблачили организованную преступную группу с участием действующих депутатов Рады. Следователи считают, что члены группы регулярно получали незаконное вознаграждение за свое голосование в парламенте. Детали и роль каждого из фигурантов будут раскрыты позднее.

    Также сотрудники НАБУ в субботу провели обыски в одном из помещений Верховной рады. По информации оппозиционного депутата Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), следственные действия проводились в комитете по вопросам транспорта. Также представители НАБУ были замечены на территории правительственного квартала в Киеве.

    Подробности о причинах визита представлены не были, однако ранее Гончаренко указал на возможность предъявления обвинений нескольким депутатам от партии «Слуга народа» за получение неформальных выплат. Согласно заявлению парламентария, в рядах «слуг» наблюдается паника, так как неизвестно, кого именно могли зафиксировать.

    27 декабря 2025, 22:30
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

    На кадрах, опубликованных пресс-службой президента России, Путин и Назарбаев вместе сидят за круглым столом, который украшен белыми цветами, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в столовой президентских апартаментов – этот формат считается проявлением особого доверия и крепких отношений. Ранее в такой атмосфере президент России общался с председателем КНР Си Цзиньпином и белорусским лидером Александром Лукашенко, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддерживает регулярные контакты с Назарбаевым. В частности, они встречались в мае 2025 года. Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с 1991 года и стал первым президентом после всенародных выборов. В марте 2019 года он объявил об отставке и назвал своим преемником Касым-Жомарта Токаева.

