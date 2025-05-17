Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8,5 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловые столбы на высоту до 8,5 километров

Tекст: Мария Иванова

Вулкан Шивелуч на Камчатке за сутки дважды выбросил столбы пепла на значительную высоту, передает РИА «Новости». По информации Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, утром первая эксплозия подняла пепел на высоту 8 километров над уровнем моря, а позднее еще один выброс достиг 8,5 километров.

В сообщении отмечается, что первый пепловый шлейф растянулся на 200 километров в северо-восточном направлении от вулкана. Второй выброс сформировал шлейф длиной 35 километров к северу-северо-востоку от Шивелуча.

Ученые предупреждают, что подобная активность вулкана представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок. Вулкан находится в 50 километрах к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 апреля выброс вулкана на Камчатке погрузил поселки в сумерки.

До этого ученые зафиксировали термальную аномалию и свечение кратера Ключевской.

28 января на вулкане Безымянный на Камчатке произошло 79 землетрясений за сутки.