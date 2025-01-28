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На вулкане Безымянный на Камчатке произошло 79 землетрясений за сутки
На вулкане Безымянный на Камчатке зафиксировано 79 сейсмических событий в течение суток, на юго-восточном склоне наблюдается свечение.
Как отметили в Камчатском филиале геофизической службы РАН, в районе вулкана Безымянный на Камчатке за сутки было зафиксировано 79 сейсмических событий. Это свидетельствует о продолжающейся активности вулкана, расположенного в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, отмечает ТАСС.
Кроме того, ученые продолжают отмечать свечение на юго-восточном склоне вулкана, особенно заметное в темное время суток.
Вулкан Безымянный достигает высоты около 3 км и известен своей активной деятельностью.
В последний раз вулкан извергался в июле 2024 года. Тогда извержение сопровождалось выбросами пепла и лавы, что вызвало временные изменения в окружающей среде и повлияло на местную флору и фауну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил стену пепла высотой 12 км, а в 2024 году вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на 4 км, сообщили в сахалинском Главном управлении МЧС.