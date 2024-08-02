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Вулкан на Курилах выбросил столб пепла высотой в четыре километра
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выкинул вверх столб пепла на четыре километра, об этом сообщили в сахалинском Главном управлении МЧС.
Утром 2 августа на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту четыре километра над уровнем моря, шлейф разошелся на северо-восток на расстояние более пяти километров, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в Северо-Курильске пеплопада нет, запаха сероводорода не фиксируется. Угроз жизнедеятельности населения также нет. У вулкана не проходят зарегистрированные тургруппы, также там нет международных трасс для самолетов.
В конце июля на Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный.