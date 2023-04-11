Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил стену пепла высотой 12 км, он распространился в четырех населенных пунктах

Извергающийся в ночь на вторник вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил стену пепла высотой около 12 км, сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным службы, утром извержение вулкана Шивелуч продолжается, передает ТАСС.

Так, пепел выпал в поселках Лазо, Атласово, Таежный и селе Долиновка Мильковского района в центральной части полуострова, при этом пеплопад также ждут в райцентре Мильково, отметил глава района Николай Сепко.

Он также предупредил о выпадении пепла в селе Мильково и попросил местных сельхозпроизводителей укрыть корма, которые хранятся под открытым небом.

В связи с извержением вулкана школьников двух поселений на Камчатке переведут на удаленку. В частности, учащиеся поселков Ключи и Козыревск Усть-Камчаткого района Камчатки перейдут на дистанционное обучение на десять дней, сообщил глава района Олег Бондаренко.

Кроме того, глава района добавил, что в Ключах, где была обнаружена неблагоприятная обстановка с водоснабжением, поставили две цистерны с водой, подвозом воды занимаются пожарные подразделения и военные. «Также заказали питьевую воду в бутылках. Будет закуплено для Ключей и Козыревска по 5 тонн питьевой воды», – подчеркнул он.

Помимо прочего, в населенных пунктах есть достаточное количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, также в поселках восстановлено электроснабжение.

По словам главы региона Владимира Солодова, в школах будут организованы уроки по правилам поведения в случаях ЧС.

По мнению ученых, извержение вулканов Безымянного и Шивелуча на Камчатке могло спровоцировать землетрясение, которое произошло на полуострове 3 апреля, передает РИА «Новости».

Как заметил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, произошедшее в начале апреля у берегов Камчатки сильное землетрясение могло стать триггером последовавших пароксизмальных извержений вулканов, так как сейсмические волны проходили через магматическую колонну и передали в нее дополнительные резкие энергетические импульсы. Из-за этого произошло расширение огромного количества пузырьков газа в магме.

Напомним, 3 апреля ученые зафиксировали пять землетрясений у берегов Камчатки. По данным очевидцев, во время подземного толчка люди выбегали на улицу, движущиеся по дороге автомобили заносило.

В начале марта у Камчатки произошли десять землетрясений за сутки.