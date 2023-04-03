Ученые зафиксировали пять землетрясений у берегов Камчатки

Пять землетрясений произошли у побережья Камчатки, после ощущаемого толчка в Авачинской бухте, зафиксированном днем в понедельник, сообщается на сайте камчатского филиала единой геофизической службы РАН.

По сообщению ученых, в радиусе 40-50 километров от Петропавловска-Камчатского произошли пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 4,6, землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано в Авачинском заливе в 44 километрах от Петропавловска-Камчатского, передает ТАСС. По данным регионального минздрава, пострадавших в результате подземного толчка нет.

По данным очевидцев, во время подземного толчка люди выбегали на улицу, движущиеся по дороге автомобили заносило.

Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов Власти Камчатки готовят оперативный штаб, где будут обсуждены последствия и перечень принимаемых мер, идет сбор общей информации о последствиях подземного толчка.

Напомним, в начале марта у Камчатки произошло 10 землетрясений за сутки.