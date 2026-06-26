И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
Свыше 70 тыс. россиян получили предложения работы на ярмарке трудоустройства
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства собрал более 400 тыс. участников, и свыше 70 тыс. человек уже получили предложения о работе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«По оперативным данным, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства объединил свыше 400 тыс. участников и более 20 тыс. работодателей, которые представили более 430 тыс. вакансий», – приводит слова Голиковой канал Правительства в Max.
Гостям ярмарки предложили не только встречи с работодателями, но и насыщенную образовательную программу. Посетители участвовали в мастер-классах с использованием искусственного интеллекта, виртуальных викторинах, профориентационных квестах и профессиональных пробах. В 64 регионах прошел Фестиваль профессий, знакомящий с востребованными специальностями.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что формат мероприятия позволяет удовлетворить запросы разных категорий граждан. Предложения о работе получили выпускники, участники спецоперации и люди с инвалидностью. Особое внимание уделили поддержке ветеранов спецоперации и их семей, организовав для них консультации и психологические тренинги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова назвала инженеров и операторов машин самыми востребованными специалистами на рынке труда.
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