Свыше 70 тыс. россиян получили предложения работы на ярмарке трудоустройства

Tекст: Дарья Григоренко

«По оперативным данным, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства объединил свыше 400 тыс. участников и более 20 тыс. работодателей, которые представили более 430 тыс. вакансий», – приводит слова Голиковой канал Правительства в Max.

Гостям ярмарки предложили не только встречи с работодателями, но и насыщенную образовательную программу. Посетители участвовали в мастер-классах с использованием искусственного интеллекта, виртуальных викторинах, профориентационных квестах и профессиональных пробах. В 64 регионах прошел Фестиваль профессий, знакомящий с востребованными специальностями.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что формат мероприятия позволяет удовлетворить запросы разных категорий граждан. Предложения о работе получили выпускники, участники спецоперации и люди с инвалидностью. Особое внимание уделили поддержке ветеранов спецоперации и их семей, организовав для них консультации и психологические тренинги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова назвала инженеров и операторов машин самыми востребованными специалистами на рынке труда.

В России на каждого безработного гражданина приходится около 18 свободных рабочих мест.

Для вернувшихся с фронта ветеранов спецоперации специалисты разработали семь специальных карьерных сценариев.