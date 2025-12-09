Верховный суд предложил создать новый военный суд в Белгороде

Путин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год

В своем выступлении Путин напомнил, что, «по традиции, в конце года мы проводим Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы оценить ход большой совместной работы по достижению национальных целей развития». Глава государства подчеркнул, что эта работа включает «все уровни власти, деловые и научные круги, институты развития и общественные организации и, конечно, граждан», и именно благодаря консолидации усилий удается «двигаться вперед, определять будущее страны», сообщает официальный сайт Кремля.

Путин отметил, что национальные проекты остаются центральными инструментами развития. «Для их полноформатного запуска была сформирована целая нормативная база, определены источники финансирования, организован цифровой мониторинг результатов», который основан на оценках граждан и бизнеса. Он сообщил, что 19 нацпроектов стартовали успешно, а «из 121 показателя семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения», хотя в целом ориентиры текущего года достигнуты.

Президент обратил внимание на улучшение общественных оценок: «Повысились оценки граждан в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, качество среднего профессионального и высшего образования, предоставление государственных услуг в электронном виде». Кроме того, «42 процента жителей мегаполисов и малых городов отметили улучшение состояния городской среды».

После анализа промежуточных итогов Путин назвал перечень системных задач правительства на 2026 год.

Первая задача – переломить демографический спад

Президент подчеркнул, что именно демография должна стать основой будущей работы. «Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа», – заявил он. Несмотря на ранее принятые меры, «к сожалению, негативная тенденция сохраняется, рождаемость продолжает снижаться», отметил глава государства.

Путин перечислил шаги, которые уже предусмотрены для изменения демографической ситуации: запуск нацпроекта «Семья», включение показателя рождаемости в оценку эффективности глав регионов, введение корпоративного демографического стандарта. Он подчеркнул рост готовности граждан заводить детей: «В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей».

При этом глава государства указал на необходимость расширения мер поддержки. По его словам, с рождением каждого следующего ребенка помощь должна становиться «более весомой, более ощутимой». Также он отметил важность развития «вовлеченного, ответственного отцовства».

Путин поручил правительству подготовить комплексные решения для перелома тенденции и «актуализировать региональные программы повышения рождаемости».

Вторая задача – обеспечить рост доходов граждан

Путин сообщил, что экономика в текущем году прошла ожидаемый этап замедления, но ситуация контролируема. «По итогам года темпы роста ВВП составят около процента, но и инфляция будет около или даже ниже шести процентов». Он подчеркнул, что созданы предпосылки для ускорения развития: «Сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию, которая на будущий год, по прогнозу Центрального банка, должна уложиться в диапазон 4-5%».

Он напомнил, что правительство подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года. Документ ориентирован на создание «современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях». Президент поручил начать его реализацию незамедлительно, чтобы к концу 2025 года были сформированы условия для достижения темпов роста «не ниже мировых».

Третья задача – изменить структуру внешней торговли

Путин заявил, что структура экспорта и импорта требует технологического обновления. «Структура внешней торговли России должна стать более технологичной», – отметил он. За последние годы удалось «расшить узкие места в логистике, страховании, платежной инфраструктуре для экспортеров и импортеров».

Президент подчеркнул необходимость смещения акцентов: экспорт – в сторону сложной продукции, импорт – в сторону товаров, которые пока не имеют российских аналогов или требуют низкоквалифицированного труда. Важной частью задачи остается расширение использования национальных валют в расчетах.

Четвертая задача – обеление экономики

Путин заявил, что развитию конкурентной среды мешают нелегальный оборот товаров и теневая занятость. «В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали», – подчеркнул он. Речь идет об устранении «незаконного оборота продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве».

Президент отметил, что меры должны быть деликатными. «Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов, это точно совершенно не нужно. Но порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках. Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации, усилить контроль за обращением наличных денег», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что честный бизнес должен получить «прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка», а государство – рост поступлений в бюджеты всех уровней.

Пятая задача – повышение производительности труда

Президент отметил, что производительность труда является одним из ключевых факторов экономического роста. «Чем она выше, тем устойчивее наши компании, предприятия, тем крепче их рыночное положение и конкурентные позиции», – сказал он. В 2021-2024 годах средний рост производительности составлял 0,7 процента, а в ряде отраслей наблюдалась отрицательная динамика.

Путин поручил запустить отраслевые центры компетенции, вовлекать больше компаний и распространить проекты повышения эффективности на «все без исключения государственные и муниципальные организации социальной сферы». Особенно он выделил отрасли с большими резервами: торговлю, строительство, сельское хозяйство, туризм и транспорт.

Шестая задача – ускорить внедрение отечественных технологий

Шестая ключевая задача, которую правительство должно решить в следующем году, касается широкого и ускоренного внедрения отечественных инноваций, включая технологии искусственного интеллекта, автономные системы и цифровые платформы.

«В текущем году у нас заложены основы новой технологической политики, приняты серьезные решения в сфере нормативного регулирования, например, в области беспилотной авиации. Запущены национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. В следующем году к ним добавится еще один – в сфере биоэкономики», – заявил глава государства.

«Понимаю, что проекты технологического лидерства сложные, нестандартные, они требуют решения массы вопросов по ресурсному, научному обеспечению, налаживанию промышленной кооперации. Тем не менее от сборки и упаковки, так сказать, проектов нужно быстрее переходить к фронтальной работе. Темп их реализации должен серьезно возрасти», – добавил президент.

По его словам, правительству важно донастроить систему управления технологической политикой, а особое внимание уделить созданию стимулов как для разработчиков новых решений, так и для их потребителей.

«Результатом нацпроектов технологического лидерства должно стать не простое импортозамещение, мы много раз об этом говорили с коллегами, а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе. Именно к этому надо стремиться. Отмечу, что проекты технологического лидерства существуют не сами по себе, а имеют системное значение для всех сфер жизни. Их результаты необходимы для успешной реализации наших инициатив и программ развития по всем направлениям именно на передовой технологической базе», – подчеркнул Владимир Путин.