Верховный суд инициировал создание Внуковского райсуда Москвы

Новый судебный орган появится в Новомосковском административном округе и будет охватывать районы Внуково и Филимонковский, передает ТАСС.

Необходимость учреждения обоснована ростом числа жителей в округе и значительной нагрузкой на судей Щербинского райсуда. За прошедшие 11 лет число поступающих дел в этот суд увеличилось более чем в шесть раз: с 4 641 дела в 2013 году до 28 830 дел в 2024 году. Аналогичный рост наблюдается как по гражданским, так и по уголовным делам.

После недавней административно-территориальной реформы Внуково превратилось из поселения в район Новомосковского округа, а общее население двух районов в начале 2025 года составило почти 266 тыс. человек.

В новом Внуковском суде планируется работа 20 судей и 62 сотрудников аппарата. Для размещения суда будут использоваться уже переданные под судебные нужды объекты, что исключает дополнительные расходы на строительство и обслуживание здания.

Внуковский районный суд станет 36 по счету среди районных судов Москвы.

