Участник конкурса «Лидеры России»: Опыт СВО учит ценить работу в команде

Tекст: Андрей Резчиков

«Конкурс «Лидеры России. Команда» предоставляет настоящим патриотам возможность сделать что-то важное для собственной страны. И это очень важно – понимать, что твой труд может принести пользу соотечественникам», – сказал Эдуард Мазакин, замруководителя ООО «Агрохолдинг ветеранов боевых действий», член команды участников СВО.

«В нашем «отряде» ветеранов уже сложилась приятная дружеская атмосфера: каждый буквально горит желанием приступить к плодотворной работе в рамках конкурса. У нас много идей и мыслей по поводу проектов, которые можно было бы реализовать. В общем, у меня нет сомнений, что команда справится с поставленными задачами на все сто», – акцентирует он.

Собеседник добавляет: добиться успеха поможет и опыт, полученный участниками в ходе СВО. «Боевые действия заставляют по-новому взглянуть на жизнь, переосмыслить важность тесных контактов с друзьями, напарниками. В целом, начинаешь ценить работу в команде. Сила любого коллектива – в его сплоченности», – заключил Мазакин.

Напомним, в этом году состоится шестой сезон конкурса «Лидеры России». Примечательно, что соревнование впервые пройдет в командном формате. Заявки на участие в событии уже направили более 75 тыс. управленцев. Среди них не только жители всех 89 субъектов РФ, но и представители 66 государств. В каждой команде будет по пять человек.

В конкурсе посоревнуются 76 команд от крупнейших российских корпораций. Среди них выделяются ПАО Сбербанк, ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ВК, «Россети», «Газпром нефть», «Росатом», Ростелеком, «Норильский Никель», СИБУР, ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ. В категории «Государственные управленческие команды» зарегистрированы 162 коллектива.

Из них 59 представляют федеральные ведомства. Свои «отряды» также представили 77 региональных правительств и 24 муниципальных администраций. Примечательно, что ФСИН и ФНС выставили по две команды, что разрешается для организаций численностью более 100 тыс. сотрудников.

«Это серьезный масштаб», – комментирует итоги сбора заявок Андрей Бетин, гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж». Он также отметил, что обновленный формат конкурса станет более интересным за счет формирования духа командного соперничества.

Напомним, проект «Лидеры России» проводится с 2017 года, и за это время заявки на участие подали более миллиона человек из 150 стран, а 650 участников уже заняли высокие должности по итогам конкурса.