На участие в шестом сезоне «Лидеров России» зарегистрировались более 75 тыс. участников

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году конкурс впервые проводится в командном формате, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня мы подводим окончательные итоги: всего в составе команд более 75 тыс. управленцев из всех регионов России и 66 стран мира – это серьезный масштаб», – отметил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. По его словам, среди участников – вице-президенты и генеральные директора крупнейших корпораций, заместители министров, вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, а также представители университетов и даже школ. Он уверен, что командное соперничество привлечет большой интерес, ведь теперь соревнуются не отдельные лидеры, а целые коллективы.

Конкурс охватил 76 команд от крупнейших российских корпораций и 59 команд федеральных органов исполнительной власти, кроме того, участвуют 77 команд от региональных правительств и 24 муниципальных команды. Выделяются такие работодатели, как Федеральная налоговая служба, ПАО Сбербанк, ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ВК, «Россети», «Газпром нефть», «Росатом», Ростелеком, «Норильский Никель», СИБУР, ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ, а также ведущие министерства и образовательные учреждения.

В категории «Государственные управленческие команды» зарегистрированы 162 коллектива, из них 59 представляют федеральные ведомства, в числе которых МИД, Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки, Минтруд, Минфин, Минцифры. ФСИН и ФНС России выставили по две команды, что разрешается для организаций с численностью более 100 тыс. сотрудников. Команды ФНС России возглавляют известные специалисты: заместитель главы ведомства Тимур Шиналиев и начальник управления организационного развития Алина Галеева.

По словам Шиналиева, участие ФНС в конкурсе направлено на демонстрацию зрелости управленческой команды и поиск инновационных решений в условиях цифровизации. В команду Чукотского автономного округа вошли три замгубернатора и руководители профильных комитетов, а лидер команды Павел Каргаполов подчеркивает, что конкурс позволяет развить лидерские качества и способствует обмену опытом между регионами. Отмечается, что часть членов команды – выпускники прошлых сезонов конкурса и участники международных программ.

В категории «Управленческие команды корпораций» представлены 76 коллективов от крупнейших компаний с выручкой свыше 30 млрд рублей за 2024 год, среди которых «ДОМ.РФ», «Росатом», «Роскосмос», «Ростелеком», «Норильский никель», ОАО «РЖД», «Газпром нефть», «Роснефть», «Северсталь», «Яндекс», Сбербанк, ВТБ, «РусГидро», «Транснефть» и другие. Например, команду ОАО «РЖД» возглавляет победитель четвертого сезона конкурса Олег Николаев, а в составе есть специалисты по инновациям и управлению персоналом.

В команде СИБУР собрались эксперты в экономике, логистике, производстве, процессном реинжиниринге и корпоративной культуре, общий стаж участников превышает 50 лет. Евгений Ямщиков, директор управления цепями поставок СИБУР, отметил, что именно кросс-функциональный опыт помогает команде эффективно работать и внедрять новшества.

Среди участников новых категорий – управленческие команды организаций и сборные команды, куда вошли представители самых разных отраслей, от федеральных ведомств до школ и вузов. Особенно активно представлены работники сферы образования: команда «Сборная образования» из разных регионов страны разрабатывает комплексный подход к обучению и воспитанию. Михаил Клочихин, директор московской школы, подчеркнул, что участие в конкурсе рассматривается как возможность командного роста и обмена практиками.

К конкурсу присоединились и целые семьи выпускников прошлых сезонов: например, в команде из Ростовской области вместе выступают врачи, предприниматели и их взрослые дети, что подчеркивает преемственность лидерских ценностей. Финалист Алексей Ткачев отметил, что новый командный формат позволяет вовлечь молодежь и дать ей шанс проявить себя в реальных управленческих задачах.

Впереди участников ждет дистанционный этап с оценкой управленческих компетенций, затем онлайн-полуфиналы пройдут в апреле-мае 2026 года, а очные финалы состоятся летом 2026 года. Напомним, проект «Лидеры России» проводится с 2017 года, и за это время заявки на участие подали более миллиона человек из 150 стран, а 650 участников уже заняли высокие должности по итогам конкурса.