Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Гладкова орденом
Бывший глава Белгородской области Вячеслав Гладков удостоен высокой государственной награды – ордена Александра Невского.
Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского, передает ТАСС.
Об этом стало известно в ходе церемонии представления временно исполняющего обязанности главы региона Александра Шуваева. Информацию озвучил заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин.
«Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского», – сказал Еремин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области.
Временно исполняющим обязанности главы региона стал участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев.
Выборы нового руководителя Белгородской области пройдут в единый день голосования 20 сентября.