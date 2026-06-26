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    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    7 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    19 комментариев
    26 июня 2026, 16:50 • Новости дня

    Кремль анонсировал пятничные переговоры Путина и Лукашенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве в пятницу состоится рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да. Это действительно так», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запланированном мероприятии, передает РИА «Новости».

    Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал сообщил, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в Россию. Ожидается, что на встрече главы государств обсудят двустороннее взаимодействие, а также текущую ситуацию в регионе и на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о скором проведении очередного раунда переговоров.

    До этого представитель Кремля сообщил о подготовке двусторонних контактов.

    25 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска

    Зеленский потребовал от Минска остановить развитие «инфраструктуры агрессии»

    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

    В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что, согласно данным украинской разведки, якобы «вдоль границы завершается возведение дорог и баз для хранения топлива и боеприпасов».

    Он уточнил, что работы якобы ведутся на пяти направлениях: Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. По словам Зеленского, «в российских документах эти объекты рассматриваются в контексте задач спецоперации».

    «Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил Зеленский. Он добавил, что Киев уже направил Минску соответствующие «сигналы о недопустимости подобных действий».

    В середине июня Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ.

    Месяцем ранее он приказал перебросить дополнительные силы безопасности и обороны на черниговско-киевское направление.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал агрессивные заявления украинского лидера обычной болтовней.

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    26 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская государственная пограничная служба заявила, что концентрации белорусских войск на границе с Украиной не фиксируется, заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

    «В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит», – приводит слова Демченко «Страна.ua».

    Представитель службы добавил, что численность подразделений, которые армия соседней страны держит на этом направлении с 2022 года, остается неизменной.

    По его словам, там лишь периодически проходит плановая ротация личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести военную технику от границы.

    Он также потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    26 июня 2026, 09:11 • Новости дня
    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт

    В Белоруссии заявили об угрозе растягивания фронта для Киева

    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к расширению линии соприкосновения более чем на тысячу километров, что крайне невыгодно Киеву, заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Лепешко.

    Лепешко заявил, что для Киева стратегически невыгодно участие Минска в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что подобное развитие событий означало бы для Украины расширение фронта более чем на тысячу километров. Именно такая протяженность у линии, разделяющей два государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил представителей Киева о последствиях втягивания Минска в войну.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в попытках расширить географию боевых действий.

    Исполняющая обязанности постпреда при ООН Анна Евстигнеева связала удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми с желанием втянуть республику в противостояние.

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    26 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    @ UN Photo/Manuel Ellas

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона выступила за проведение инициированного Белоруссией срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, заявила и.о. постпреда России Анна Евстигнеева.

    «Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей – белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди них шесть детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Минздрав Белоруссии  сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей. МИД сообщил, что Число жертв ударов ВСУ по мирным гражданам стало рекордным с начала года.


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    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    25 июня 2026, 20:11 • Новости дня
    Лукашенко призвал Киев договариваться и «не пылить»

    Лукашенко призвал Киев договариваться

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул отсутствие желания воевать с Украиной и указал на необходимость предметного диалога для урегулирования текущего конфликта.

    Глава Белоруссии озвучил свою позицию на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает ТАСС.

    «Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо «пылить», не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее», – сказал Лукашенко.

    Он также задался вопросом о целесообразности боевых действий против территориальных войск Украины.

    «Как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы тоже не хотим с украинцами воевать», – добавил Лукашенко.

    Лукашенко резюмировал, что Минск придерживается исключительно миролюбивой позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии рассказал о недавней встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Ранее белорусский лидер предложил провести трехсторонние мирные переговоры для урегулирования конфликта.

    В начале спецоперации политик уже советовал украинскому руководству пойти на мирное соглашение.

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    26 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Минск упростил правила закупки российской военной техники

    Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола, который значительно расширяет возможности местных предприятий по оперативному приобретению армейских комплектующих.

    Документ направлен на масштабное расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере, передает ТАСС.

    «Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», – отмечается в тексте.

    Принятые нововведения дадут возможность большему числу профильных заводов и компаний максимально быстро получать необходимую продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заявил о заинтересованности армии в современных вооружениях.

    Весной Минск приобрел у России новые ракетные комплексы «Орешник». Позже президент республики Александр Лукашенко поручил повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

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    26 июня 2026, 12:07 • Новости дня
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    @ Mikhail Metzel/Russian Governmen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам соревнований профессионального мастерства «Абилимпикс», подчеркнув искреннюю гордость за стойкость получивших тяжелые ранения военнослужащих.

    Владимир Путин высоко оценил самоотверженность получивших тяжелые ранения, но не сдавшихся участников СВО, передает ТАСС.

    Послание президента на церемонии открытия турнира зачитал заместитель министра просвещения Владимир Желонкин.

    «Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия в Казани чемпионата профессионального мастерства среди участников специальной военной операции, получивших тяжелое ранение, но не сдавшихся, стремящихся и впредь честно трудиться и приносить пользу Родине», – обратился Владимир Путин.

    Путин добавил, что Россия искренне гордится отвагой и стремлением бойцов служить Отечеству. Путин выразил уверенность, что насыщенная программа соревнований поможет ветеранам раскрыть таланты и освоить новые компетенции. Общение с экспертами позволит участникам получить бесценный опыт, проявить себя и найти надежных партнеров для реализации будущих инициатив.

    Ранее Владимир Путин рассказал об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых бойцов.

    Путин назвал поддержку российского общества надежной духовной опорой для участников боевых действий.

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    26 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    МАЗ и БелАЗ первыми получили знак качества Союзного государства

    Автобус МАЗ и самосвал БелАЗ первыми получили знак качества Союзного государства

    Tекст: Мария Иванова

    На полях Форума регионов двум белорусским предприятиям впервые присвоили статус «Товар Союзного государства» за выпуск техники с высокой степенью локализации.

    Двум ведущим машиностроительным предприятиям официально присвоили новый знак качества, передает РИА «Новости».

    Награды руководству заводов вручили государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов. Первыми обладателями престижного статуса стали производители автобуса МАЗ-305E20 и карьерного самосвала БелАЗ-7513ED.

    В пресс-службе министерства промышленности Белоруссии отметили важность события. «Двум белорусским предприятиям вручен знак «Товар Союзного государства». Первыми товарами Союзного государства стали произведенные в Беларуси автобус МАЗ-305Е20 и карьерный самосвал БелАЗ-7513ED», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Сергей Глазьев подчеркнул, что почетный знак присваивается исключительно передовой технике. По его словам, главным критерием отбора является изготовление продукции преимущественно за счет собственных технологий и комплектующих. При этом более 50% стоимости должно создаваться внутри Союзного государства, а доля каждой страны обязана составлять не менее 25%.

    Госсекретарь также рассказал о разработке механизма субсидирования процентных ставок для расширения выпуска подобной продукции. Власти планируют создать специальные инструменты рефинансирования для кредитующих банков. В свою очередь Михаил Мятликов добавил, что эксперты уже работают над расширением перечня товаров, претендующих на получение аналогичного статуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев анонсировал вручение первых соответствующих сертификатов Минскому и Белорусскому автомобильным заводам.

    Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о возможности получения нового статуса предприятиями двух стран.

    Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова выделила запуск данного единого торгового знака среди успешных программ импортозамещения.

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    26 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин может провести международные контакты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в пятницу может провести международные контакты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Вечером мы не исключаем международных контактов. Мы тогда вас проинформируем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, в графике президента также значатся внутренние встречи и совещания.

    Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что пытался выйти на контакт с российской стороной.

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    26 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Путин направил приветствие участникам конференции «Философия будущего»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международной научно-практической конференции «Философия будущего: идеи и смыслы».

    Владимир Путин направил приветствие участникам Международной научно-практической конференции «Философия будущего». Обращение главы государства на церемонии открытия зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    «Для серьезного, обстоятельного обсуждения гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих важное значение для будущего России, человечества в целом, Конференция объединила на площадке Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М.В. Ломоносова «Воробьевы горы» ведущих ученых, экспертов, представителей аналитических центров высших учебных заведений из нашей страны и других государств», – отметил Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что в эпоху стремительных перемен ценность гуманитарных наук неуклонно возрастает.

    «Размышляя о будущем, мы пытаемся спрогнозировать – как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, на каких основаниях будут строиться отношения между людьми и культурами. В этой связи отмечу, что ваша встреча предоставляет участникам отличную возможность для плодотворного академического диалога, открытого, уважительного обмена мнениями. Желаю вам успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений», – обратился Путин к участникам конференции.

    Мероприятие проходит в столице 26 и 27 июня. Оно собрало более 1300 делегатов из 41 государства. Организатором выступил МГУ при поддержке ведущих вузов и исследовательских институтов страны.

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    26 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Путин назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзное государство – прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество России и Белоруссии в политике, безопасности и экономике, заявил президент Владимир Путин.

    «Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительство Союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике», – заявил Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Беларуси, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что Союзное государство служит образцом равноправной и взаимовыгодной интеграции. По его словам, оно способствует углублению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и ОДКБ.

    Взаимодействие регионов глава государства назвал одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух стран.

    В завершение Путин поздравил белорусов с наступающим Днем независимости, который отмечается 3 июля в честь годовщины освобождения Минска от нацистских захватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Форума регионов двум белорусским предприятиям впервые присвоили статус товара Союзного государства. Госсекретарь объединения Сергей Глазьев накануне анонсировал вручение соответствующих сертификатов заводам МАЗ и БелАЗ.

    В начале июня заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул высокую значимость военного сотрудничества двух стран.

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    26 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Лукашенко назвал правду о Победе главным оружием против реваншизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правдивая история Великой Победы – важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, пропаганды идеологий фашизма и нацизма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к участникам IV Международного антифашистского конгресса.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к участникам IV Международного антифашистского конгресса, передает РИА «Новости». Мероприятие проходит в Минске с 25 по 27 июня под эгидой министерства обороны республики.

    «Июнь 1941-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Здесь фашистская Германия и ее приспешники столкнулись с невиданным по масштабам всенародным сопротивлением красноармейцев, партизан, подпольщиков, мирных граждан», – говорится в приветствии главы государства.

    Белорусский лидер подчеркнул важность борьбы за историческую правду. По его словам, правдивая история о войне остается главным контраргументом против пропаганды ксенофобии и нацизма, а также политики западного реваншизма. Конгресс призван защитить мир и равные права человечества на суверенный выбор будущего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал защитить историческую правду от попыток переписывания прошлого.

    Президент России Владимир Путин высказался против фальсификации событий Второй мировой войны.

    Белорусский лидер предложил вернуть на родину останки павших на чужбине советских бойцов.

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    26 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», – говорится в документе. Другим указом от этих обязанностей освобожден Михаил Шургалин.

    Ранее профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии.

    Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области орденом Александра Невского.

    Глава государства назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона участника программы «Время героев» Александра Шуваева.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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