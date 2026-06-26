Кремль анонсировал пятничные переговоры Путина и Лукашенко

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Да. Это действительно так», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запланированном мероприятии, передает РИА «Новости».

Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал сообщил, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в Россию. Ожидается, что на встрече главы государств обсудят двустороннее взаимодействие, а также текущую ситуацию в регионе и на мировой арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о скором проведении очередного раунда переговоров.

До этого представитель Кремля сообщил о подготовке двусторонних контактов.