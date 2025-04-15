Путин: Мастер-планы развития должны соотноситься с генпланами территорий

Путин указал на необходимость увязки мастер-планов с генеральными планами территорий

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин заявил о необходимости четкой увязки мастер-планов развития населенных пунктов с генеральными и комплексными планами развития территорий, передает Telegram-канал Кремля.

По словам президента, в субъектах Федерации уже началась работа над составлением мастер-планов, однако пока эти документы не имеют четкого правового статуса. Путин подчеркнул, что работа над соответствующим законопроектом ведется, и отметил недопустимость затягивания этого процесса.

Он добавил, что необходимо внести ясность в то, как мастер-планы будут соотноситься с генеральными и комплексными планами развития территорий. «Этот вопрос требует безотлагательного решения», – подчеркнул президент.

Ранее Путин на Международном арктическом форуме поручил правительству ускорить принятие графика и продумать финансирование арктических мастер-планов, охватывающих ключевые города и поселки региона. Также Путин предложил интегрировать показатели обеспеченности учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.



