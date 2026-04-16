Российские ученые создали ИИ для выявления поддельных документов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские ученые создали уникальную систему искусственного интеллекта для автоматического выявления поддельных документов, сгенерированных нейросетями, такими как ChatGPT и Midjourney, передает РИА «Новости». Разработка принадлежит компании Smart Engines и уже внедряется в антифрод-систему «Шерлок 3о», используемую в ряде российских госведомств, Федеральной налоговой службе, аэропортах Внуково, Шереметьево и Кольцово, а также в кредитных и страховых организациях.

В компании пояснили, что технология с высокой точностью выявляет изображения, созданные не только ChatGPT и Midjourney, но и другими популярными нейросетями: NanoBanana, Grok, Qwen, Stable Diffusion, Flux и еще двумя десятками аналогичных сервисов. Система ориентирована на организации и государственные сервисы, которые обязаны проводить идентификацию клиентов и бороться с мошенничеством в рамках действующих регуляторных требований.

В настоящее время решение проходит пилотное тестирование в банках и микрофинансовых организациях, наиболее подверженных атакам с фальшивыми документами. Искусственный интеллект анализирует более 600 параметров каждого документа, оценивая структуру изображений, выявляя статистические аномалии и артефакты, появляющиеся при генерации или редактировании.

Гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров отметил: «Развитие технологий редактирования изображений и генеративных моделей позволяет создавать фальсифицированные документы, визуально неотличимые от оригинала – от точечного изменения отдельных реквизитов до полной реконструкции изображения». Он также подчеркнул, что для создания таких подделок больше не нужны ни специальные навыки, ни сложная техника, а массовое распространение этих инструментов делает угрозу мошенничества значительно серьезнее, чем раньше.

Ранее эта же компания разработала систему автоматической проверки документов трудовых мигрантов.