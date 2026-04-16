СК возбудил дело после избиения подростка в Ачинске ложкой для обуви
Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения подростка в Ачинске, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошёл у одного из подъездов: мужчина избил мальчика металлической ложкой для обуви. Кадры с домофона, появившиеся в социальных сетях, зафиксировали, как злоумышленник наносит удары лежащему подростку, при этом предмет гнется от силы ударов.
Избиение прекратилось только тогда, когда на крики мальчика откликнулся прохожий и вмешался. Ранее краевой главк МВД сообщил о начале полицейской проверки по данному факту. В Следственном комитете отметили: «По данному факту Ачинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом »а« частью 1 статьи 213 УК РФ, – хулиганство, совершенное с применением насилия».
В настоящее время следственные органы принимают меры по установлению местонахождения мужчины, причастного к нападению. Также проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
