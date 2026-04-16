Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?4 комментария
Уголовное дело возбудили из-за вспышки инфекции в детсадах Южно-Сахалинска
Вспышка кишечной инфекции среди воспитанников двух дошкольных учреждений на Сахалине стала поводом для начала расследования, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Уголовное разбирательство началось после инцидента с заболеванием малышей в детских садах, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Его завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».
Городская администрация уточнила, что среди заболевших детей нет госпитализированных. Точное число пострадавших пока не раскрывается ни местными властями, ни правоохранительными органами.
При этом результаты лабораторных исследований смывов не выявили наличия инфекции в помещениях обоих детсадов.
Ранее власти Южно-Сахалинска зафиксировали факты заболевания детей кишечной инфекцией в двух детсадах.