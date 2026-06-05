Путин назвал три технологии для кардинального изменения жизни людей

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе своего обращения он обратил внимание на важнейшие инновации, определяющие будущее развитие страны и мира, передает ТАСС.

«Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах», – заявил президент.

Также он отметил важность автономных систем для повышения производительности труда в целых отраслях экономики. Третьим значимым элементом он назвал платформенные решения, дающие участникам рынка возможность напрямую обмениваться информацией и оперативно заключать сделки.

«По прогнозам ученых, специалистов те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того – без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен», – отметил президент.

В конце мая президент России рассказал лидерам ЕАЭС о применении искусственного интеллекта в работе столичной скорой помощи.

Месяцем ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала платформенные решения главными тенденциями отечественной экономики к 2036 году.

В начале года глава государства обозначил внедрение автономных беспилотных систем важной необходимостью для страны.