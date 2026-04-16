Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?4 комментария
Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 1,2 км
Вулкан Семеру на острове Ява извергался пять раз утром четверга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA и данные индонезийских вулканологов. Первый выброс пепла произошёл в 05:11 по местному времени (01.11 мск), достигнув высоты 800 метров и двигаясь к северу и северо-западу. Второе извержение произошло спустя чуть больше часа (02.21 мск), столб пепла поднялся уже на 1,2 километра над вершиной вулкана.
В течение следующих часов с 06:00 до 07:00 по местному времени были зафиксированы ещё три выброса, высота которых варьировалась от 500 метров до 1,1 километра. Основное направление распространения пепла – северо-восток. По данным наблюдательного поста, пепел имел бело-серый оттенок, а интенсивность извержений оценивалась как умеренная.
Семеру, высота которого составляет 3676 метров, сохраняет третий уровень опасности из четырёх возможных. Власти предупредили жителей о необходимости соблюдать дистанцию не менее пяти километров от кратера и не приближаться к руслу реки Бесук Кобокан на юго-востоке в радиусе до 13 километров.
Центр вулканологии Индонезии отметил повышенный риск пирокластических потоков, лавовых выбросов и лахаров. Особое внимание уделяется безопасности в районах рек, начинающихся у вершины Семеру, где возможны опасные вулканические явления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля на острове Ява произошла серия сейсмических событий с выбросом пепла.
Несколькими днями ранее вулкан Семеру извергался четыре раза за одно утро.
В конце марта индонезийские власти предупредили местных жителей об угрозе лавовых потоков.