Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

Самолет МС-21 дал новый повод для гордости В ОАК радуются тому, что окончательно подтвердили дальность полета лайнера МС-21. И хотя она пока меньше изначальных расчетных показателей, ее достаточно, чтобы охватить до 90% внутренних авиарейсов. В дальнейшем разработчики хотят сделать универсальную машину для всех отечественных маршрутов. Как конструкторы рассчитывают расширять возможности российского авиалайнера? Подробности Перейти в раздел

Лавров решил достучаться до европейцев через Берлинскую стену Сергей Лавров заявил, что гипотетический ввод западных контингентов на территорию Украины приведет к созданию «новой Берлинской стены». По мнению экспертов, данное заявление министра – это не риторический прием, а предельно жесткий сигнал внешней аудитории. Обращаясь к европейскому общественному мнению, министр использовал один из самых болезненных символов прошлого – травму разделенной Германии. В чем смысл этого посыла и кому конкретно он адресован? Подробности Перейти в раздел

Защита от ударов дронов становится общей задачей России необходимо наращивать защиту тыла от атак БПЛА. Для этого уже есть ключевые технологии и главная задача – сформировать комплексную систему по своевременному обнаружению атак дронов и их более эффективному перехвату. Такой подход, считают эксперты, позволит выполнить поставленную президентом задачу по купированию воздушных угроз для российской инфраструктуры. Подробности Перейти в раздел

Остров Наполеона пугает французское руководство Не иначе как угрозой сепаратизма называют во Франции только что принятый закон о «невиданной автономии» Корсики. Как получилось, что этот остров приблизился к исполнению давней мечты о независимости – и почему на самом деле французское руководство вовсе не горит желаем давать родине Наполеона какие-то новые полномочия? Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

Китай и Индия примирились. Чья заслуга? Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолен. О чем речь? Чтя заслуга? Почему это важно?

Мир или террор: чего добивается Зеленский? Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

Куба отказалась от социализма Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США? Перейти в раздел