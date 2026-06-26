Умер бывший министр обороны Сергей Иванов

Tекст: Валерия Городецкая

О смерти государственного деятеля сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ в Max.

«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Почетный президент Единой лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», – говорится в заявлении организации.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Он окончил переводческое отделение филологического факультета ЛГУ и высшие курсы КГБ СССР в Минске. Долгие годы политик работал в органах госбезопасности, включая Службу внешней разведки и ФСБ.

В конце 1990-х стал заместителем директора ФСБ и секретарем Совета безопасности. С 2001 по 2007 год Иванов руководил Министерством обороны. До 2011 года он занимал посты первого вице-премьера и зампреда правительства.

С 2011 по 2016 год государственный деятель возглавлял администрацию президента России. Вплоть до 2026 года он трудился специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

В феврале президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя по вопросам экологии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

Позже российский лидер исключил бывшего министра обороны из состава Совета безопасности страны.