Избирком заявил о возможности второго тура на выборах губернатора Хабаровского края

По результатам обработки почти 38% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края лидер пока не определился, возможен второй тур, сообщил председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

«Вероятность повторного голосования очень велика. Кандидаты идут «ноздря в ноздрю», разрыв в настоящий момент чуть больше 1%», – приводит его слова «Интерфакс – Дальний Восток».

В настоящее время обработано 37,74% бюллетеней. Действующий глава региона набирает чуть больше 37%, а у кандидата от ЛДПР Сергея Фургала 36%.

На выборах губернатора действует мажоритарная система абсолютного большинства. То есть избранным кандидатом станет тот, кто наберет 50% плюс один голос от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один кандидат не наберет положенного результата, проводится второй тур выборов, на котором победителем станет претендент, набравший простое большинство.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. На избирательные участки по всей стране направлены более 120 тыс. наблюдателей.