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В Японии уничтожили более 57 тысяч кур из-за птичьего гриппа
В японской префектуре Тиба, расположенной недалеко от Токио, уничтожили более 57 тысяч кур из-за вспышки высокопатогенного вируса птичьего гриппа
«В связи с выявлением высокопатогенного вируса птичьего гриппа в городе Томисато, полностью завершено уничтожение кур в количестве 57 486», – говорится в сообщении администрации префектуры, передает РИА «Новости».
По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, это уже 11-й случай вспышки птичьего гриппа в этом сезоне, который начался 24 ноября 2023 года. С этого времени в Японии уничтожили 1,072 миллиона кур.
После обнаружения вируса птичьего гриппа вводится карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3 километров вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.
В прошлом сезоне было зафиксировано 84 случая птичьего гриппа, в результате чего было уничтожено 17,71 миллиона птиц. Это привело к дефициту и резкому подорожанию яиц в стране.